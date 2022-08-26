網紅穿透視裝跳舞　被指「重點」不見了　真實目的：傳遞正能量

近日，一段影片在網絡上瘋傳，一名女子穿着黑色薄紗上衣，在鏡頭前自信地舞動身體，眼尖的網友立刻發現端倪，直指女子的胸前「少了2點」，更有人懷疑她刻意「半裸」蹭熱度。



網絡上流言蜚語四起，但女子顯然毫不在意，她也在影片中透露「背後故事」，原來她曾罹患乳癌，儘管戰勝病魔卻與「常人不同」。

女網紅丹妮在鏡頭前半裸示人，這舉動竟與她的人生經歷有關：（按圖了解）

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根據《每日星報》報道，外國女網紅丹妮（Dani Trops）是乳癌康復者。幾年前經醫生診斷後發現，惡性腫瘤的位置相當靠近她的兩顆乳頭，丹妮接受醫師建議進行雙側乳房切除手術，她的乳頭也因此被切除，並由醫療團隊為她重建乳房，多年來努力與病魔奮鬥，終於成功將其打敗。

儘管療程結束，丹妮身上的術後痕跡卻不曾消失，為了推廣癌症的相關知識，並鼓勵其他罹癌者勇敢面對病魔，丹妮開始在短片平台TikTok更新自己的日常生活，勇敢地露出自己的術後痕跡，用親身經歷鼓舞其他人。丹妮也透露心境，「我嘗試利用我的傷疤展示力量、美麗和靈感，希望藉此讓其他人得到力量」。

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近期，一段丹妮穿着黑色薄紗上衣跳舞的短片在網絡瘋傳，從影片可見，丹妮自信地舞動身體，薄紗毫無遮掩的露出了她渾圓的胸部。部分網友看過影片後，質疑丹妮不穿胸罩是否合法，更有人懷疑她是為了蹭熱度，才在胸前貼上膠帶遮掩。

網絡上充斥着各種流言蜚語，但丹妮並沒有因此被擊垮，她持續在TikTok上更新個人生活與癌症相關經驗，希望為大家帶來正能量。丹妮的自信與積極激勵了許多人，很多網友也透過她的短片得知乳癌的相關知識，並深深的被她吸引。

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