金正恩「白馬王子」造型登山　所騎俄羅斯名駒身世揭秘

朝鮮最高領導人金正恩曾在2019年10月及12月率領屬下騎馬登上白頭山（中國稱長白山）。他的坐騎毛色亮麗、風姿颯爽，行走在冰天雪地間，宛如神話生物。



《莫斯科時報》2020年2月報道，當地馬匹運送公司負責人安德烈耶娃（Maria Andreeyeva）認出金正恩坐騎，屬於她在2015年協助運往朝鮮的一批「奧爾洛夫快步馬（Orlov Trotter）」。

她指朝鮮多年來投放大量資源，派員往俄羅斯尋找「最優良的白馬」，選購馬匹更會由包機直送平壤。

英媒2020年2月亦引述俄羅斯海關數據指，朝鮮2019年10月花費合計約7.5萬美元（約58.5萬港元），從俄方進口12匹純種馬。

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耐寒耐勞速度快 曾多次進口中國

朝鮮向俄羅斯購買高價馬匹的歷史由來已久，2010年至2019年間，共進口至少138匹馬，斥資逾58萬美元（約452.4萬港元），而在2015年，朝鮮更單次耗資逾19萬美元（約148.2萬港元）購買61匹馬。

奧爾洛夫馬以出色的速度和耐力著稱，性格溫馴而活潑，非常適應嚴寒氣候，可用於各種工作，在19世紀時多被貴族採用，並用於賽馬活動，更曾多次輸入中國大陸。

專家指出，奧爾洛夫馬在朝鮮不單被用於宣傳目的，更是金正恩贈予心腹的寶貴禮物，以替代在西方孤立下愈來愈難取得的各式奢侈品。

其實是「青馬」？毛色隨年歲變白

中國馬業協會馬屬動物安全福利主任白煦指出，奧爾洛夫馬的毛色嚴格來說是青色，幼時應為黑色、騮色或栗色。馬匹隨年漸長，白毛愈生愈多，大約到8至10歲，全身披毛只剩下白色。

據朝鮮當時發布圖片，金正恩所騎的正是老馬，而一眾屬下的坐騎毛色黑白混雜，應為年紀較小的奧爾洛夫馬。

朝鮮民族傳統崇尚騎射，白馬更是「白頭山血統」的象徵。專家指出，金正恩當年騎白馬登白頭山，旨在於國內塑造出同祖父金日成與父親金正日相近的偉大形象。