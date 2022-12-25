到處紅蟹、居民懂廣東話　歡渡聖誕之餘原來世界有一個「聖誕島」

聖誕節來了！除了聖誕樹和聖誕老人，你還能想起什麼嗎？在印度洋的東北部，地有一個名叫聖誕島的世外桃園。如果覺得天寒地凍想找地方溫暖過冬，那裏會是你的避寒勝地。對了，那裏很多人懂得廣東話，聖誕島紅蟹也是當地的著名特產。



為何叫聖誕島？

聖誕島位於印度洋東北部，距離印尼首都雅加達約500公里，但它是澳洲的領地。1643年12月25日，英國人邁納斯（William Mynors）首次登陸該島，因當天正好是聖誕節，因此把其命名為「聖誕島」。

聖誕島全景，這是一個有着雨林和山的小島。（聖誕島官方網頁）

廣東話在島上通行

聖誕島最初是無人島，在1888年因發現島上有珍貴的磷酸鹽礦，因此被英國人納為領地。當時大量來自中國及馬來西亞的勞工前往當地工作，今天島上的中國人都是當年移民的後裔。

1942年，日本佔領聖誕島，並把當地過半的居民移送往印尼的集中營。戰後居民從印尼返回當地，帶同了印尼人在聖誕島定居。1958年應澳洲要求聖誕島歸澳洲所有，這都是讓聖誕島上居民成為東西民族大融爐的原因。

據2021年的人口調查，今天島上約有1800多名居民，22%是華人、17%是澳洲人、16.1%是馬來人、12.5%是英國人、還有3.8%是印尼人。聖誕島上各處保留了華人社區的特徵，包括華人公館、寺廟等，不少居民都能說廣東話及福建話。

↓↓當地的華人建築與習俗

別忘了聽Crab Rave

還記得紅蟹在沙灘勁舞一幕嗎？愛爾蘭著名DJ與作曲人Noisestorm在2018年創作了一首名為Crab Rave的電子歌曲，其音樂影片就是一群紅蟹趁着日光在沙灘上勁舞。

這原本只是一首4月1日的玩笑，但由於深收歡迎成為當年最流行的電子歌曲之一，而紅蟹左右搖晃的舞步成為了至今仍流行着的網絡迷因。

在聖誕島雖然不太能看到這些紅蟹秘密練舞，但要看到如音樂影片中一片紅海的蟹群是可能的。那裏是是聖誕島紅蟹的聚居地，而紅蟹大遷徙是每年當地著名奇景之一。

聖誕島紅蟹平常居住在島上森林中，至每年10月11月時開始大規模移動至海邊產卵，而這種遷徙是數以百萬計，即使是在高空也能看見這奇景。

隨着世界走出疫情逐步開放，下次計劃旅行時不妨考慮一下這個充滿魅力的小島？

↓↓聖誕島紅蟹大遷徙在當地相當著名