聖誕節｜買兩份相同禮物？ 專櫃小姐爆料背後原因

聖誕節將近，不少人都出門採購親友禮物。



國外一名精品銷售員日前分享影片爆料，其實有很多男人到櫃上都同時買老婆和小三的禮物，不僅省事，還能避免自己偷吃行跡敗露。

出軌渣男都送這些聖誕禮物給老婆和小三（點擊放大瀏覽）：

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據《紐約郵報》（New York Post）報道，一名精品銷售員香儂（Shannon）日前拍影片上傳至TikTok分享自己觀察男顧客的購物習慣。香儂說自己大學期間都在香奈兒（CHANEL）專櫃打工當銷售員，雖然當時只有19歲，但她很快就發現不少男顧客都有相同的購物習慣。

香儂表示，因為香奈兒會留下顧客的購物紀錄藉此了解顧客的喜好，她發現不少男性會買兩瓶一樣的香水。

她認為這些顧客應該是不想讓自己身上「聞起來有其他女人的味道」，所以乾脆送老婆什麼香水，就送外遇對象一樣的香水，而最受歡迎的就是香奈兒的Coco Mademoiselle。

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這段影片吸引不少同樣在精品業擔任銷售員的網友留言，一名網友說自己在高級珠寶業工作多年，常常遇到男顧客買兩款一樣的首飾，聖誕節後就會有很多小三拿來換成其他款式。

一名擔任調酒師的網友則說自己常看到男顧客週日帶妻子小孩去吃早午餐，後來又帶小三吃午餐喝調酒。

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