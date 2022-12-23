英國女求醫下體離奇出現「聖誕裝飾」　誇張X光照令婦科醫生看呆

聖誕節將至許多民眾會購買聖誕小物裝飾家裡，然而英國一名女醫生卻發現，愈來愈多民眾喜歡把裝飾物品當成性玩具使用，甚至有女病患不小心把士的糖（又稱拐杖糖）塞進體內，結果屬於易碎物的糖果不但不容易拔出來，還有可能造成下體嚴重感染。



婦科女醫生威爾許（Sarah Welsh）近來在門診發現，把聖誕裝飾品塞進下體的患者突然增加許多，讓她決定出面呼籲大眾，「把聖誕裝飾塞進下體是不可取的行為」，因為裝飾品表面可能很鋒利或是有碎片，容易弄傷下體，導致使用者疼痛或是受傷。

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威爾許提到，還有女病患前來就醫時，X光掃描發現士的糖竟然卡在體內，「任何含糖的東西都應該遠離陰道，除了糖果易碎容易折斷，糖製品也有可能破壞陰道內微生物環境，導致私密處感染」。

報導中指出，根據英國國家電子傷害系統監測（NEISS）數據，英國2021年25歲至64歲成人把裝飾物塞進體內的案件，竟然高達13,213件。

威爾許建議，市面上其實有許多合格又通過認證的產品，相信可以讓民眾使用時達到更好的效果。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】