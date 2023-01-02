美媒揭Elon Musk慳到盡　炒清潔姐姐「全公司臭崩崩」廁所冇廁紙

全球電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），去年接管社交平台Twitter後，不僅大動作裁員超過3700多名員工，也大幅削減預算。如今有多名現任及前任Twitter員工爆料，遊於馬斯克砍掉辦公室的清潔服務，導致Twitter總部變得又髒又臭，還散發廚餘味跟其他人的體味，就連洗手間的紙巾都要員工自己準備。



根據《紐約時報》報道，雖然馬斯克入主Twitter後，已經大砍了近75％的人力，但是根據一份內部文件指出，馬斯克自從去年11月以來，就不斷試圖想刪減約5億美元的非人工成本。消息人士透露，Twitter上週解雇了紐約辦公室的清潔人員和10名保安，甚至有可能關閉紐約辦公室。

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與此同時，位於舊金山的Twitter總部也傳出拖欠租金，且馬斯克不僅關閉了總部內其中4層辦公室，將所有員工集中在2層樓，還因為不滿清潔人員發動罷工爭取加薪，直接取消清潔服務。據4名Twitter現任及前任員工的說法，辦公室內現在充斥着「廚餘味」，還有員工的「體味」，洗手間也愈來愈髒，還有一些人被迫從自己家裏拿來在辦公室去廁所要用的紙巾。

報道還引述了2名Twitter管理階層人士的說法，稱馬斯克反覆無常的個性，和凡事講求「親力親為」的態度，讓不少人相當反彈，因為他經常隨意打斷會議，發表完一番長篇大論後，還會要求一些高層為他的想法提供意見。

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此前，馬斯克曾在Twitter上發起民調，要網友表決他是否應該卸任Twitter執行長，還強調自己會遵循民調結果，最終顯示有超過半數的投票者都支持他卸任。馬斯克也承諾，等他找到跟他一樣「夠笨」的人選後，就會辭去執行長職務，不過並沒有給出確切時間表。

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