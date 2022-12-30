驗光儀代理商解畫　驗眼常見「熱氣球公路」原來位於這裏

不少人在驗眼時，都曾在驗光儀中觀看同一張圖片，圖中繪有一條往前延伸的公路，兩旁是廣闊的草原，上方是一大片藍天，而在道路盡頭、畫面中央，則飄浮着一個醒目的彩色熱氣球。日媒12月訪問驗光儀製造商及代理商，披露這張圖片的創作緣由及所載地點。



日媒Maidona News在12月29日報道，驗光儀代理商G-SQUARE在13日於Twitter上向馬斯克（Elon Musk，Twitter現任CEO）貼出相關圖片，指圖片常見於許多國家，而自家公司持有圖片版權，詢問他可曾見過，並表示希望獲得「金剔」企業認證標記。

報道引述G-SQUARE帳號管理員G先生及驗光儀製造商Nidek公關部指，圖中的道路是美國一條直達亞利桑那州（Arizona）的公路。由於公司創辦人曾留學美國，對當地懷有強烈感情，更曾立志要使公司在這個全球最大的醫療器械市場成為第一，自1990年起，即在驗光儀中採用這張圖片。

G先生指出，公路盡頭上的熱氣球為合成所得。公司起初曾在產品上使用星暴（Starburst）的圖片，但發現難以令受試者的視線穩定下來，於是換上亞利桑那州的風景照，並同熱氣球圖案組合，令他們易於放鬆，有助看見更遠處的影像。

除自動驗光儀外，這張圖片亦被用於多項產品，更被銷往日本海外逾100個國家。G先生指出，人們採用他們的產品時使用這張圖片，正正表達了對產品的信任。

G-SQUARE已將相關文章置頂，但截至30日，G-SQUARE的Twitter帳號仍然只得「藍剔」標記，馬斯克亦未有回覆請求。