普京心腹十個2023年驚世預言：美國將爆內戰　馬斯克當選總統？

其中甚至預言Tesla特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk),將會在美國內戰之後當上總統。

梅德韋傑夫在推特表示,每當新一年的前夕,許多人都喜歡對未來做出一些預測,他說各種充滿未來主義的荒謬預言都會在此時出籠,「以下是我們的貢獻,2023年可能會發生的事」:

1. 石油價格將上漲至每桶150美元,天然氣價格將達到每千立方米5000美元;

2. 英國將重新加入歐盟;

3. 英國回歸後歐盟將解體,歐元將不再作為前歐盟貨幣使用;

4. 波蘭和匈牙利將佔領前烏克蘭的西部地區;

5. 第四帝國將建立,包括德國及其衛星國的領土,即波蘭、波羅的海國家、捷克、斯洛伐克、「基輔共和國」和其他邊緣國家;

6. 法國和第四帝國之間將爆發戰爭。歐洲將分裂,波蘭在此過程中重新劃分;

7. 北愛爾蘭將脫離英國並加入愛爾蘭共和國;

8. 美國將爆發內戰。加州、德州因此成為獨立國家,德州和墨西哥將組成一個同盟國。在內戰結束後馬斯克將贏得總統選舉,把這些州將交給共和黨;

(編按:美國憲法第二條第一款第5節規定,No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President,所以生於南非的馬斯克,理論上不能競選總統。)

9. 所有最大的股票市場和金融活動都將離開美國和歐洲,轉移到亞洲;

10. 布雷頓森林體系(Bretton Woods System)(二戰後以美元為中心的國際貨幣體系)將崩潰,導致國際貨幣基金組織和世界銀行崩潰。歐元和美元將停止作為全球儲備貨幣流通。法定數位貨幣將被積極使用。

該篇貼文引起討論,馬斯克本人也在底下留言,「史詩級的預測」!他接著表示這些肯定是他聽過最荒謬的預言,而且內容也展現出預言者對人工智慧和永續能源進程的驚人無知。

馬斯克先前無償提供星鏈衛星(Starlink)給烏克蘭,但因為成本高昂,一度表態需要收費,引起自由世界的愕然和撻伐,最終由美國政府買單。馬斯克也針對俄烏戰爭發表過看法,認為烏克蘭應以割讓領土給俄羅斯來終結戰爭,當時得到了梅德韋傑夫的大加讚賞。

梅德韋傑夫則是讓普京持續待在俄羅斯核心決策圈的幫手之一。由於普京於2008年至2012年間擔任總理,心腹梅德韋傑夫便在此時擔任總統,實際由普京繼續操作國家走向,任期屆滿後再讓普京「無痛回鍋」擔任總統。

