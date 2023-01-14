環球小姐競選　薩爾瓦多代表Bitcoin裝成焦點

選美盛事環球小姐（Miss Universe）競選1月14日在美國新奧爾良（New Orelens）舉行，各國佳麗都想盡方法稱后，來自中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）代表瓜哈爾多（Alejandra Guajardo）在衣著方面別出心裁，將比特幣（Bitcoin）「著上身」，希望閃足全場。



路透社13日報道，瓜哈爾多在預選民族服裝環節中展示這套「黃金戰衣」，它由三個部分組成，分別是背部大型的舊貨幣科朗（colon）、前面的比特幣、以及圍繞科朗的可可豆造形。

瓜哈爾多日前在Instagram上載身穿這套服裝的照片，提到薩爾瓦多在2021年將比特幣列為法定貨幣，與美金平起平坐，形容國家擁有為未來帶來正面改變的真實願景。

科朗在薩爾瓦多通行數十年，直到2000年後被美金取代，而可可豆在古代中部美洲（mesoamerica）則被當成貨幣使用，因此瓜哈爾多的「黃金戰衣」可謂展示當地貨幣的演變。

瓜哈爾多的服裝曝光後，成為比特幣網上社群的熱話，不少人都對她投下信心一票，希望她可以登上環球小姐寶座，為去年面值重創超過六成的比特幣「沖喜」。