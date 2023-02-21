英國王室︱查理斯三世5月加冕音樂會　傳邀天王天后表演卻食檸檬

英王查理斯三世（King Charles III）加冕禮5月6日舉行後，5月7日會舉辦加冕音樂會。據美媒2月21日稱，英國天后Adele和英國天王「紅髮艾德」Ed Sheeran，都已拒絕在加冕音樂會上表演。



美國網上雜誌Consequence於2月21日稱，有指Adele和Ed Sheeran已拒絕查理斯三世的邀請、不會在加冕音樂會上表演。

英國女歌手Adele於2023年2月5日在加州出席格林美頒獎禮（Reuters）

報道引述美國雜誌OK!稱，查理斯三世希望Adele和Ed Sheeran能在音樂會上表演，其中一名音樂會籌辦者指，查理斯三世列出心儀表演者名單，而Adele和Ed Sheeran都在名單上。

這名籌辦者表示，查理斯三世很渴望他們能參與加冕音樂會，但工作人員獲Adele和Ed Sheeran通知，指他們不能出席。

報道指，Ed Sheeran表示他因「檔期衝突」而未能出席加冕音樂會，因為他5月6日會在美國德州（Texas）表演，難以準時在5月7日趕回英國。但英國《每日郵報》引述內部人士指，若是乘坐私人飛機，其實可以趕及參與。

Ed Sheeran：圖為2022年6月5日，英國男歌手Ed Sheeran在倫敦表演，慶祝英女王伊利沙伯二世登基70周年。（Getty）

Adele則沒向工作人員說明她未能出席的原因，而根據資料，她在3月25日後暫未安排任何現場表演。

報道指，查理斯三世也希望找來One Direction成員Harry Styles表演，目前未知是否成事，另外資深創作歌手Lionel Richie、組合Spice Girls已接近答應演出。