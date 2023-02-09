梅根遭同父異母姊姊告誹謗　要求承認查理斯英女王非種族主義者

泰晤士報8日報道，英國哈里王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）同父異母姊姊薩曼莎（Samantha Markle）對她提起了誹謗官司。



因主審法官拒絕了停止舉行錄取證詞（Deposition）的申請，讓哈里與梅根可能必須回答對方律師提出的困難問題。

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根據報道，薩曼莎在2022年3月就梅根在奧花雲費（Oprah Winfrey，又譯歐普拉）重磅專訪發表的評論以及《追尋自由》一書內的說法而告她誹謗，稱她「發表與散播旨在摧毀」她名譽的「虛假與惡意謊言」，而所謂的謊言則包括了梅根向奧花雲費稱自己作為獨生子女長大，且與薩曼莎並不親近等。

報道稱薩曼莎希望哈里與梅根坐下來進行錄影取證，而美國佛州中區聯邦地方法院法官霍尼韋爾（Judge Charlene Edwards Honeywell）拒絕了梅根提出的停止證據開示（discovery）程序動議，同時聽取了駁回此案的申請。

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裁決指出，雖然一些對梅根提出的賠償請求「可能適宜駁回」，但她未能「展示證明請求停止是正當的特殊情況」。

薩曼莎正爭取75000美元的賠償金，並要求梅根訴訟中做出38項不同的承認（admissions），包括「英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）不是種族主義者」跟「英王查理斯三世（King Charles III）不是種族主義者」等。

如果全案未獲裁定駁回，哈里與梅根可能必須在7月前坐下來錄取證詞。

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