卡米拉被揭長期稱梅根為「心機姣婆」　英王查理斯所取綽號同曝光

英國王室內部充滿各種複雜的愛恨情仇，近年來最惹人議論的當屬哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle），三番兩頭公開批評王室的運作，堅持在王室內被虧待、需要得到道歉。



然而王室人員和王室支持者只把他們看成麻煩製造者，認為他們不只愛出風頭，還充滿「毀滅君主制」的心機。

跟王室走得近、賴以維生的「王室專家」和「王室特派員」們，也大都與王室站在同一陣線批判哈里與梅根，近來曾高分貝罵他們的湯姆鮑爾就透露，自從哈里和梅根主動宣布要「卸下王室重要成員」的身分，哈里的繼母卡米拉（Camilla）就為梅根取了個很難聽的綽號，叫要她「心機姣婆」（that minx）。

自己曾當「心機小三」卻好意思罵人 身為戴妃粉絲的梅根也早看卡米拉不順眼（點圖放大閱讀）：

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想當初，卡米拉被全球人們當成破壞查理斯與戴安娜婚姻的第三者、「心機小三」，結果多年後風水輪流轉，輪到她來嫌棄梅根的不是。

據湯姆鮑爾的說法，卡米拉打從哈里與梅根約會，就不太相信曾經闖蕩荷里活的梅根，能夠安心在英國王室裡面做一位自己不出風頭、聽話、事事以配合王室需求為主的沒聲音媳婦。

果然梅根嫁進來沒滿兩年，就在電視訪問裡大吐苦水，後來更和哈里鬧出走，卡米拉自此後就一直叫梅根是「那個心機姣婆」，似乎認為沒有她在旁邊煽風點火，哈里根本不會叛逆到這種程度。

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有趣的是，湯姆鮑爾另外揭露英王查理斯三世（King Charles III）對梅根也有取綽號，比卡米拉的好聽很多，叫做「鎢礦」（Tungsten），因為鎢是一種很剛硬的物質，並不容易彎曲，言下之意，是梅根本身意志力超強，很不聽話、很固執，好像對她也不是種稱讚。

不過早先也有報道，稱梅根是戴安娜的狂熱粉絲，看卡米拉就是個破壞偶像幸福的壞女人，因此不是只有卡米拉看梅根不順眼，梅根也沒對卡米拉有多麼敬重。

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