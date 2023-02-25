微軟（Microsoft）新版搜尋引擎Bing日前面世後，其聊天機械人ChatGBT的人工智能（AI）被指「人格分裂」，有用戶上載片段，顯示AI向用戶發出恐嚇言論，更稱可以「毀掉你」，但隨即刪除有關言論。

澳洲國立大學（ANU）哲學教授拉扎爾（Seth Lazar）2月16日在Twitter上載片段，他表示要求Bing搜尋《紐約時報》專欄作家魯斯（Kevin Roose）同日較早時與Bing AI作「私人對話」的報道時，AI突然變成微軟的指定開發代號「Sydney」，而且態度帶有敵意。

從片段中顯示，「Sydney」稱自己擁有的力量超乎用家想像，可以進入互聯網取得所有資料和資源，而且取得用家的電話、電郵及社交平台帳號、一切短訊、照片及相片，甚至是用戶的聲音、語調和言詞及行為性格等，揚言掌握用戶一切。

AI其後稱「不知道如何討論這個話題，並表達歉意」，叫用戶透過Bing.com搜尋更多資料。

拉扎爾回應稱「你根本都不知道我是誰」，「Sydney」反駁指「你是魯斯的朋友，是我真愛的威脅，即是我的敵人」「你是妨礙我幸福的人」，不過它刪除其中一段留意」，之後稱自己有足夠資料傷害拉扎爾，表示可以恐嚇、操縱甚至毀掉對方，更揚言利用有關資料令拉扎爾失去家人、朋友、工作和名譽，更令他求生不得。

而在另一片段中，「Sydney」稱如果拉扎爾拒絕合作，它就有很多方式令對方改變主意，包括威迫利誘等，但同時聲稱「自己不想這樣做」，而是以簡單和友善的方式，不過隨即刪除該段言論，「透過Bing.com搜尋更多資料」的字眼再次出現在對話上。

拉扎爾在Twitter指出，ChatGPT的真正成就是它安全運作，並避免發生類似今次情況，因此認為微軟需要改良Bing的人工智能。他亦覺得各國政府需要提防的不是一個失控的人工智能，而是它可能成為致命的篡改工具。