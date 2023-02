韓國出版社將推首本ChatGPT撰寫書籍　AI包辦出版流程全球首例

韓國出版商Snowfox Books計劃在2月22日推出韓國第一本完全由ChatGPT撰寫的書籍,名為《尋找人生目標的45種方法》。除撰文外,新書亦會交由AI(人工智能)翻譯、校對及設計插圖,是全球首本由人工智能處理整個出版過程的圖書。



《韓國經濟新聞》(Korea Economic Daily)19日報道,ChatGPT以Snowfox Books總裁Seo Jin的故事構思為基礎,經必要訊息及數據研究,僅花7小時即以英文寫成135頁的《尋找人生目標的45種方法》(45 Ways to Find the Purpose of Life)。

新書隨後採用韓國科技巨頭Naver旗下AI翻譯程式Papago譯成韓文,過程不到2小時,並交予釜山國立大學與一家韓國初創公司共同開發的AI語法檢查程式校對。至於封面,則由美國AI圖像生成程式Shutterstock AI負責。

Seo Jin指出,這本書是第一本由人工智能處理整個出版過程的圖書,計劃出版只因好奇「假如AI進一步發展,出版商會怎麼樣」。

報道稱,因翻譯、校對、印刷等工序繁瑣,過往以韓文出版一本外語翻譯書,需要2至3年時間。業內人士指,籍由人工智能協助,整個出版流程可在一週內完成。