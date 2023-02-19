韓國出版社將推首本ChatGPT撰寫書籍　AI包辦出版流程全球首例

韓國出版商Snowfox Books計劃在2月22日推出韓國第一本完全由ChatGPT撰寫的書籍，名為《尋找人生目標的45種方法》。除撰文外，新書亦會交由AI（人工智能）翻譯、校對及設計插圖，是全球首本由人工智能處理整個出版過程的圖書。



《韓國經濟新聞》（Korea Economic Daily）19日報道，ChatGPT以Snowfox Books總裁Seo Jin的故事構思為基礎，經必要訊息及數據研究，僅花7小時即以英文寫成135頁的《尋找人生目標的45種方法》（45 Ways to Find the Purpose of Life）。

新書隨後採用韓國科技巨頭Naver旗下AI翻譯程式Papago譯成韓文，過程不到2小時，並交予釜山國立大學與一家韓國初創公司共同開發的AI語法檢查程式校對。至於封面，則由美國AI圖像生成程式Shutterstock AI負責。

Seo Jin指出，這本書是第一本由人工智能處理整個出版過程的圖書，計劃出版只因好奇「假如AI進一步發展，出版商會怎麼樣」。

報道稱，因翻譯、校對、印刷等工序繁瑣，過往以韓文出版一本外語翻譯書，需要2至3年時間。業內人士指，籍由人工智能協助，整個出版流程可在一週內完成。