迪士尼最強大叔粉絲　曾連續2995天入園　今重回「正常生活」

美國50歲男子瑞茲（Jeff Reitz）是迪士尼樂園的超級粉絲，曾在2012年至2020年連續2,995天到訪樂園，至疫情爆發才中止，打破健力士世界紀錄。但他2月25日接受美媒訪問時表示，現已無意再挑戰此紀錄。他也因此有更多時間去遠足、潛水等，女友形容是回到「正常生活」。



《紐約郵報》報道，在加州居住的瑞茲，於2012年1月1日至2020年3月13日連續2,995天到訪美國迪士尼樂園，等於8年3個月又13日，打破健力士世界紀錄。

他當時會花費約1,399美元（約10,912港元）購買年票，然後天天入園，等於每次入園的費用不到4美元，他認為非常划算，「對每天都去的我來說，一年365天或366天，等同（票價）降到了每天3.5美元（約27港元）左右……有多少人每天去星巴克，然後花更多的錢買一杯咖啡？」

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在8年多期間，瑞茲又估算在入園、停車、購買食物與紀念品等方面共花費超過10萬美元（78萬港元）。

瑞茲的連續入園紀錄最後因疫情爆發而中止，但他向傳媒指，現已無意再挑戰連續入園紀錄，部份原因是年票加價至1,599美元，且在新制下福利縮減，部份日子未能憑年票入園，且入園前要先預約。

瑞茲改為轉向一些舊日的興趣，例如是遠足、潛水，他的女友指「我們有時間去參加那些過夜的旅行、週末旅行、去聽音樂會等……不再一定要身處距離迪士尼一天車程的範圍內，所以我們是可以過『正常生活』。」