迪士尼宣布裁員7000人

美國華特迪士尼集團（Walt Disney Co.）在最近復職的總裁艾格（Robert Iger）的領導下進行全面重組。公司星期三（2月8日）宣布將裁員7000人，作為節省55億美元成本的一部份，使流媒體業務盈利。



路透社報道，裁員人數估計佔迪士尼全球員工總數的3.6%。迪士尼的股票在盤後交易中上漲4.7%，至117.22美元。

華特迪士尼集團將採取的措施包括恢復對股東的分紅。美國富豪、激進投資者佩爾茨（Nelson Peltz）較早前批評，華特迪士尼集團在流媒體方面的花費過大。總裁艾格承認，隨着傳統電視的衰落，迪士尼在獲取網上視像客戶方面可能過於激進。

華特迪士尼集團將重組為3個部門：一個包括電影、電視和流媒體的娛樂部門；一個以體育為重點的ESPN部門；以及迪士尼公園、體驗和產品。

艾格在電話會議上告訴分析人士：「這次重組將使我們的運營更具成本效益和協調性。我們致力於高效運行，特別是在一個具有挑戰性的環境中。」他說，流媒體仍然是迪士尼的優先事項。

迪士尼是最新宣布裁員的媒體公司，以應對用戶增長放緩和流媒體觀眾競爭加劇。迪士尼較早前報告稱，Disney+（Disney Plus）流媒體部門的訂閱量首次出現季度性下降，損失超過10億美元。

迪士尼說，它計劃削減25億美元的銷售和一般行政費用以及其他運營成本，這項工作已經在進行中。另外節省30億美元的開支將會是削減非體育內容，包括裁員。

這是迪士尼五年來的第三次重組。它在2018年重組業務，以加速流媒體業務的增長，並在2020年再次重組，以進一步刺激流媒體增長。

迪士尼上一次裁員是在新冠大流行的高峰期，它在2020年11月宣布裁員3萬2000人，主要是在主題公園。裁員是在2021財年的上半年進行的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

