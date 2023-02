迪士尼難逃裁員命運　還遭串流之爭、佛州業務治權「雙重夾擊」？

本周三(8日),迪士尼行政總裁艾格(Robert Iger)宣佈裁員7,000人,相當於該集團全球員工的3.6%。受串流媒體行業動盪的影響,迪士尼計劃削減55億美元(約432億港元)成本並進行全面重組;與此同時,其位於美國佛州的最大主題公園也身陷與州政府的糾紛中。



串流媒體行業在經歷了疫情初期的繁榮後行情大跌,訂閱人數一落千丈。IMDb旗下票房追蹤網站Box Office Mojo的數據顯示,得益於主題公園的銷售表現突出,以及電影《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)高達21億美元(約165億港元)的全球票房,迪士尼的整體收入有所增加,但預計仍然將較前一年的收益減少30%。

而最新一季的串流媒體虧損,與上一季度相比也減少了4億美元(約31億港元),虧損幅度遠低於投資者預期。

去年,迪士尼串流媒體服務於第四季度首次出現訂閱人數下跌,全球範圍內減少240萬用戶,超出了投資者原本預期的跌幅;而迪士尼的股價亦在去年11月暴跌13%,達到兩年多的最低值。

美國迪士尼樂園(FB@Walt Disney World)

面對行業以及公司內部的種種挑戰,短暫退休卻又回歸掌舵的艾格在回歸不到三個月內,便公佈了此次縮減成本及重組的計劃。公司首席財務總監麥卡錫(Christine McCarthy)說,裁員佔公司成本削減計劃的30%左右。另據電影網站IMDb報道,預期削減的成本中包含30億體育以外的內容成本,以及25億的一般運營成本,並將於2024財政年度結束前完成。

不惜一切增長用戶數量告終?

串流媒體行業正面臨激烈的競爭,對迪士尼、Netflix等行業巨頭來說,不惜一切擴大用戶數量的時代或許已經過去,來自投資者的盈利壓力與日俱增。投資銀行Cowen分析師Doug Creutz指出:「隨着行業內的注意力從用戶增長轉向盈利能力,大多數串流媒體服務已經進入了提價模式。」

迪士尼此前多次承諾,Disney+服務將在2024年10月前實現盈利,但投資者一直持懷疑態度。去年底,迪士尼對無廣告版Disney+的月度訂閱費用加價,從8美元(約63港元)提高到11美元(約86港元)。

迪士尼在串流業務面臨不少挑戰。(Reuters)

除了串流服務挑戰外,迪士尼的電影票房仍在復蘇、公司與員工之間日益嚴重的勞資糾紛,均會對艾格構成重大的壓力。

此外,ESPN業務的未來也一直是投資者關切的重點。對於是否分拆相關業務,艾格早前回應指,儘管平台因客戶流失而導致業務困頓,惟品牌和節目仍然健康且有一定需求。

事實上,串流業務不僅對迪士尼構成重大挑戰,其競爭對手也大受影響。Netflix也因此在去年宣佈提高訂閱價格、加緊對共享賬號的管理並進行裁員;HBO、Paramount亦都進行了不同規模的裁員。

迪士尼世界(Disney World)的治理權恐或移交給佛州州長德桑蒂斯任命的董事會。(Reuters)

還身陷佛州的文化戰爭…

除了串流服務的激烈競爭外,迪士尼近期還身陷一場文化戰爭之中,最終可能會將迪士尼世界(Disney World)的治理權移交給佛羅里達州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)任命的董事會。事源迪士尼這個州內最大僱主此前在公眾壓力下,公開對德桑蒂斯支持的「別說同性戀」法案表示抗議,此舉普遍被視為州長對迪士尼公司的回擊。

近日,佛州眾議院共和黨人提交了一項法案,該法案將大大改變Reedy Creek Improvement District的管理,甚至改變其名稱。該區是奧蘭多(Orlando)附近一個特別稅區,50多年來允許迪士尼自行管理這片迪士尼世界度假村(Walt Disney World Resort)所在的土地。

根據目前的州法律,Reedy Creek的董事會成員基本上由迪士尼親自挑選的,而迪士尼幾乎擁有該地區的所有土地和資產。該區還有很大的自由度來批准迪士尼世界度假村的新地產開發項目,而不必像其他土地所有者般必須向地方當局尋求環境影響、排水等相關法規的批准,故該法的通過與否將對迪士尼也是十分重要。