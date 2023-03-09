殺神威名遠播　德國新殺菌劑以奇洛李維斯命名　男神回應

著名影星奇洛李維斯（Keanu Reeves）在《22世紀殺人網絡》（Matrix）、《殺神John Wick》（John Wick）等電影中多次以一敵百，威名遠播，更啟發德國科研團隊以他的名字為新發現的高效殺菌劑命名，向他的超群戰鬥力致敬。



《華盛頓郵報》3月7日報道，德國科研團隊發現一種有效殺死植物及人類身上有害真菌的化合物。研究共同作者格策（Sebastian Gotze）稱，這種化合物活性極高，就如刺客、殺手一般，能非常有效地殺死真菌，固此命名為「奇洛黴素」（keanumycins），以向這名動作影星致敬。

奇洛李維斯4日在Reddit的問答活動中回應，「他們應該把它（黴素）命名為John Wick……但這很不錯……對我而言很不真實。但謝謝你們，科學家！ 祝你們好運，並感謝你們幫助我們。」

科研團隊稱，「奇洛黴素」可對付能造成人體酵母菌感染（yeast infections）的白色念珠菌（Candida albicans），以及可導致植物和200多種食物產生黴菌的灰黴病菌（Botrytis cinerea），有助降低農作物失收損失，且對植物及人體無害，可取代化學殺蟲劑。