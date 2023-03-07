哪國民眾顏值世一？亞洲6國上榜 中國在「這裏」 韓國50大不入
撰文：中天新聞網
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網友常討論各國或各民族哪些長相最受歡迎，近期英國泳裝品牌公布「世界最吸引人的50國人長相」調查結果，由印度獲得冠軍，美國為亞軍，其次為瑞典。
前10名當中亞洲國家僅印度和日本上榜，亞洲國家在50個名次只有6國上榜。
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《每日郵報》（Daily Mail）報導，泳裝品牌「Pour Moi」這項排名由外國論壇「Reddit」上的文章分析而得，藉帶有「吸引人」、「性感」、「美麗」、「英俊」、「動人」、「好看」、「漂亮」和「辣」等字眼的貼文篩選並分類國別，在按照相關貼文數量、評論按讚數進行計分。
前10名分別為印度、美國、瑞典、日本、加拿大、巴西、法國、意大利、烏克蘭、丹麥。而在50個國家中，以歐洲國家佔多數，上榜的6個亞洲國家除了印度與日本之外，還有第16名的中國、第33名菲律賓、第34名泰國、第36名越南、第49名印尼。
另外，這項調查也分別針對各國男女長相受歡迎程度進行票選，英國男性長相最受歡迎，女性則是由印度再度奪冠。
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