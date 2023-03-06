日本人氣男模「離婚變美女」 長髮性感照曝光 仍與前妻小孩同住
撰文：TVBS新聞網
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模特兒出身的27歲日本人氣男模ryuchell（比嘉龍二）擁有清秀臉孔，和模特兒女友peco於2016年底結婚，並在2018年生子。不料ryuchell卻在2022年8月25日閃電離婚，近日更是「形象大變」，自拍照變成長髮正妹，震驚日網。
點擊放大瀏覽ryuchell離婚前後的形象對比：
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事實上，ryuchell原先就因為清秀臉孔、中性打扮與嬌嗔說話語氣，在婚前常被懷疑是同志或「男閨密」，不過此傳言從與女友公開關係後逐漸淡化。
ryuchell離婚後，正視自己內心的性別傾向，打扮也隨之大膽、更加女性化。
他3月5日在IG限動曬出自拍，只見他留著一頭深棕色長直髮，身穿細肩帶蕾絲花邊睡衣、小露性感鎖骨，妝面也著重在水汪汪的大圓眼、粉嫩嘴唇，與之前的形象判若兩人。
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日本網友看到後相當震驚，直呼「是哪位純欲風美女？」、「令人衝擊的可愛」、「這是國民初戀的造型吧！我直接陷入愛河」。
不少粉絲更是獻上祝福，希望偶像「勇敢做最喜歡的自己」。
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