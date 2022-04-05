泰國越捷航空愚人節開玩笑惹禍　被指侮辱泰王恐面臨15年徒刑

泰國越捷航空（Thai Vietjet）只是在愚人節當天，開玩笑要開一條新的國際航線，結果卻惹怒保皇派支持者，被指控侮辱泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn），甚至可能因此面臨最重15年的刑責。



根據泰文版《BBC》報道，越捷航空愚人節當天在Twitter上發文，開通泰國難府（Nan）-德國慕尼黑航線，票價只要1010泰銖。

儘管這則貼文裏完全沒有泰王，但是因為泰王在德國有一個住處，並且在2020年疫情嚴重時，與王妃詩妮娜在德國共度，被保皇派支持者認為是在暗諷泰王。

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隨後越捷航空發表道歉聲明，並且表示公司高層沒有批准發布這條推文，已經暫停社交媒體負責人的職務，並且向全泰國的人民道歉。

依照泰國法律，警方可以依照「冒犯君主法」，對航空公司員工提起訴訟，最高可以判處15年有期徒刑。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】