刷新紀錄　日本8,336米海溝發現怪魚　「會游泳的啫哩」離水即融

科學家在日本南部拍攝到在海中極深處活動（8,336米）的蝸牛魚（Snailfish），這是迄今為止紀錄到生活在海洋最深處的魚類。這種獅子魚科（Pseudoliparis）的魚類一旦被撈上水就會瞬間融化成「啫哩狀」。



英國廣播公司（BBC）4月2日引述科學家稱，他們在日本南部伊豆・小笠原海溝（伊豆・小笠原海溝），即海底8,336米處，用上名為自動機器拍攝到這種蝸牛魚。

此前在最深海底發現魚類的記錄發生在2017年，地點在馬里亞納海溝（Mariana Trench）水下8,178米。今次的新發現將記錄刷新，往下延伸158米。

這些是第一批從超過8,000米深的深海採集得到的蝸牛魚。（圖片來源：西澳明德魯大學深海研究中心Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre）

西澳大學（University of Western Australia）深海科學家10年前預測，在海底8,200到8,400米處很可能有魚類，這項新發現也證實這點。

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迄今已知蝸牛魚有300多種，其中大部份是淺水生物，可在河流出海口發現他們，但也有幾種蝸牛魚已適應北極和南極極寒水域。

牠們能在水下8,000米承受80兆帕（MPa）的壓力，即海面壓力的800倍，不過它們凝膠狀的身體能幫助牠們適應深海環境。

蝸牛魚是吸食動物，以海溝中微小甲殼類動物為食。