澳洲7千米深海驚見「會游的啫喱」 離開水面後迅速融化如爛泥
撰文：中天快點TV
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澳洲有一群科學家近日在澳洲西部的印度洋深海當中，發現了1種從未見過的深海魚類。據了解，這種魚的表面並無鱗片包覆，且體型微小、呈現暗黑半透明狀態，宛如是「會游的果凍」。不過這種魚只要一離開深海的話，牠就會開始慢慢融化，若被帶離水面的話，更可能「迅速融化」身亡。
根據《每日郵報》報道，擁有億萬身價的礦業富翁弗雷斯特（Andrew Forrest）出資贊助了西澳大利亞麥德魯大學的深海研究中心（Minderoo University of Western Australia Deep Sea Research Centre），讓科學家們在多年內專注探索深海奧秘，終於在印度洋海域找到這種名為「獅子魚」（Snailfish）的全新物種。
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研究團隊指出，獅子魚的生活環境為6500米至7500米深的海底，由於此處極為寒冷且高壓，因此牠在世界上沒有天敵，可謂「海溝界的霸主」。科學家發現，獅子魚不但外觀溫馴可愛，整體也非常脆弱，一旦離開了原處的高壓深海，會開始慢慢融化，並在離開水面後「迅速融化」成詭異黏稠物。
報道指出，有科學團隊在2018年時從位於秘魯與智利西部海面的「阿塔卡馬海溝」（Atacama Trench）當中，發現了3種酷似果凍的獅子魚，認為應該是獅子魚的近親物種，且同樣會在離開水面後融化。
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