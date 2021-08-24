卡通裏的「人牙怪魚」真有其魚　傳聞會將男士睪丸誤當可口堅果？

都說狗口吐不出象牙，那魚嘴裏，能吐出「人牙」嗎？最近一條魚可把網友給嚇到了，因為大家在牠的嘴裏，還真發現了像人類一樣的牙齒。



就是下面這條，牠這表情彷彿是在笑，又像是在罵街，而看完我差點被牠送走……（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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當然，大自然的神奇還不止於此。和羊頭魚類似，還有一種魚因為牙齒經常在網絡中走紅，牠就是Pacu，鋸腹脂鯉。

這種魚生活在熱帶和亞熱帶的南美洲，擁有着一口扁平的牙齒，也就是看起來有點像人的牙齒。牠的菜譜聽起來也很佛系，一般吃從樹上掉落的果子或者堅果，這或許也正是板牙的主要用途（點擊放大瀏覽）▼▼▼

好玩的是Pacu雖然吃素，但也有「惡名」。在網絡中流傳着牠會把男性蛋蛋當作漂浮堅果，然後對其發動攻擊的傳聞，人送外號「小球切割者」。當然，這個傳言是未被證實的。有介紹說，這種說法的來源是當地人的一個玩笑，導致誤傳，再配合牠獨特的牙齒，結果愈傳愈離譜。但看着牠的大牙，強勁的咬合力，畫面感已經有了，並且已經痛了起來 。

總之，大自然的想像力要遠比人類豐富得多，往往我們覺得需要用PS才能做的設計，牠其實早已設計好了。而現在，我就好奇一個問題，忍者龜是不是也是真的？

忍者龜是不是也是真的？（Twitter@IGN）

【延伸閱讀】英國利物浦海怪真身是？盤點一眾被沖上岸謎之生物 「人魚」更恐怖（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2018年6月，納米比亞海豚保護項目在自己的社交媒體上發布了一張照片，表示有神秘的野獸被沖上海岸▼▼▼

除了鯨魚，大海還喜歡用其他生物給人類出題。2017年，有網友發現了一隻神秘「海獸」▼▼▼

還有一種魚，每次被沖上海灘都會自帶話題屬性▼▼▼

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最令人無語的擱淺事件，發生在2016年。有人在英國海灘發現了一具奇特生物的殘骸，下半身是魚，上半身則像是人▼▼▼

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