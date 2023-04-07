英媒：俄羅斯前官員指普京極憂人身安全　不用手機不上網怕被跟蹤

英媒4月5日引述俄羅斯叛逃官員消息，證實俄總統普京（Vladimir Putin）出門會乘坐特製列車，以多種保安及隔離措施隱藏行蹤。指普京病態地擔憂人身安全。



有關俄羅斯權力核心內部不穩、普京健康狀況不佳的謠言多年來一傳再傳，情況在俄烏2022年2月24日開戰後更頻密。類似傳言一再「翻炒」，「冷卻」下來之後不久又會再出現。

英國《衛報》5日引述俄羅斯聯邦安全局（FSB）外勤小組前隊長卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）稱普京為安全計會以秘密鐵路網絡，避免被人追蹤。

卡拉庫洛夫指，普京在聖彼得堡、莫斯科與黑海度假勝地索契（Sochi）均使用一樣的辦公室，特務更曾用車隊及飛機「放煙幕」，讓外界誤以為普京要離開。此舉旨在迷惑外國情報機構，以防普京受襲。

圖為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年4月4日參觀圖拉（Tula）鐵路設備製造廠。（Reuters）

他指普京不使用手機或互聯網，所得資訊都是來自安全部門與他的核心圈子，直指他活在訊息真空（information vacuum）。

他續稱，普京近幾年大部份時間都在媒體稱之為「地堡」的住所中度過，「把自己置於不可逾越的隔離屏障與訊息真空之中」。而自2020年新冠疫情以來，普京行為模式大幅改變，多次避開出訪和公開露面。

卡拉庫洛夫說，「他對現實的看法已經變得扭曲了。」