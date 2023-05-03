泰國大選︱總理熱門候選人貝東丹產子　下周迅速復工

泰國最大反對黨為泰黨（Pheu Thai Party）總理人選貝東丹（Paetongtarn Shinawatra，又譯貝東丹），在大選投票兩週前產下一子，預計下週將繼續投入造勢活動。她稱，其新生兒子就是支持她工作和生活的「神秘力量」。



綜合外電報道，36歲的貝東丹星期三（5月3日）在曼谷一家醫院召開記者會上，向媒體介紹剛出生的兒子。「我相信好事會伴隨嬰兒到來，所以這對我的家庭來說是一種祝福……我的孩子就是支持我工作和生活的神秘力量。」

泰國大選：貝東丹2023年5月3日在曼谷一家醫院召開記者會（Reuters）

泰國將於5月14日舉行國會選舉，不過泰國國立發展管理學院（NIDA）星期三公布的最新民調顯示選情轉變，前進黨黨魁皮塔（Pita Limcharoenrat）以35.4%的支持率，成為最熱門總理人選，首次超越了代表為泰黨角逐總理之位的貝東丹（29.2%）。

至於政黨的支持率方面，為泰黨仍以38%排第一，前進黨則以34%的支持率緊追在後。

▼泰國前總理他信幼女、總理候選人貝東丹在泰國大選投票兩週前產下一子▼

為泰黨雖表明希望在這次大選中贏得310個議席，以壓倒性的勝利單獨執政。但多數分析師認為，大選現階段仍充滿變數，為泰黨未必能贏得預期的310席，為泰黨可能必須與其他政黨合作組織政府。

貝東丹在記者會上說，不排除與其他政黨組織聯合政府，但它們「必須是支持我們的政策和條件」的政黨。

本文獲《聯合早報》授權轉載

