日本首相岸田文雄談26年前訪台豪飲戰績　為整個訪團「頂酒」

日本首相岸田文雄5月13日首次亮相綜藝節目，談及自己年輕時曾跟隨時任自民黨青年局長、已故前首相安倍晉三率團訪問台灣，當時他憑着的驚人酒量，為全團成員頂酒，令這場日台外交順利落幕。



岸田文雄在13日播出的綜藝節目「世界最想上的課」（世界一受けたい授業）擔任特別嘉賓時透露，自己1997年當選眾議員後不久，跟隨安倍晉三率領的自民黨青年局訪問團造訪台灣，並在席間與台灣政界人士對飲。

節目指，在台灣敬酒時，習慣將杯中的酒全部喝完，但當時訪問團團員大多酒量不佳，而安倍更幾乎不會喝酒。

圖為2015年3月21日，左起時任日外相的岸田文雄、時任韓國外長尹炳世及時任中國外長王毅在韓國外長官邸一同進餐並碰杯。（Getty）

岸田指，自己當時受感到團員的熱切目光，便開口道「沒關係，我來喝」，隨即為眾人頂酒，喝下台灣代表所敬的大部份啤酒、紹興酒和50度以上的蒸餾酒，令交流會得以順利結束。

報道稱，當時場面相當激烈，因此岸田2021年當選首相時，台媒曾以「岸田文雄酒豪傳說」為題報道。

岸田表示，自己以前酒量很大，但近年已變得克制。當他被問及年輕時可以喝多少酒時，他回答稱「沒計算」。

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