日本首相岸田文雄談26年前訪台豪飲戰績 為整個訪團「頂酒」
撰文：張顥庭
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日本首相岸田文雄5月13日首次亮相綜藝節目，談及自己年輕時曾跟隨時任自民黨青年局長、已故前首相安倍晉三率團訪問台灣，當時他憑着的驚人酒量，為全團成員頂酒，令這場日台外交順利落幕。
岸田文雄在13日播出的綜藝節目「世界最想上的課」（世界一受けたい授業）擔任特別嘉賓時透露，自己1997年當選眾議員後不久，跟隨安倍晉三率領的自民黨青年局訪問團造訪台灣，並在席間與台灣政界人士對飲。
節目指，在台灣敬酒時，習慣將杯中的酒全部喝完，但當時訪問團團員大多酒量不佳，而安倍更幾乎不會喝酒。
岸田指，自己當時受感到團員的熱切目光，便開口道「沒關係，我來喝」，隨即為眾人頂酒，喝下台灣代表所敬的大部份啤酒、紹興酒和50度以上的蒸餾酒，令交流會得以順利結束。
報道稱，當時場面相當激烈，因此岸田2021年當選首相時，台媒曾以「岸田文雄酒豪傳說」為題報道。
岸田表示，自己以前酒量很大，但近年已變得克制。當他被問及年輕時可以喝多少酒時，他回答稱「沒計算」。
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