岸田文雄登《時代》封面　「他想讓國家成真正軍事強國」

美國時代雜誌（TIME）5月10日刊出有關日本首相岸田文雄的獨家報道，並張貼雜誌在5月22至29日新一期的封面照片，封面人物正是岸田文雄。封面並指岸田文雄想讓國家成為真正的軍事強國。



時代雜誌10日報道稱，白宮渴求具有影響力的夥伴，制衡中國日益增長的影響力，岸田文雄受此鼓舞，已着手推動使世界第三大經濟體日本，擁有與之匹配的軍事存在，重返全球大國之列。

報道標題為「首相岸田文雄正讓曾是和平主義的日本，在全球舞台上扮演更堅定角色」（Prime Minister Fumio Kishida Is Giving a Once Pacifist Japan a More Assertive Role on the Global Stage）。

封面又寫上「日本的選擇：首相岸田文雄想放棄數十年的和平主義，讓他的國家成為真正的軍事強國。」

岸田文雄在訪問中將烏克蘭發現大型亂葬崗的布查鎮（Bucha）與曾受原子彈轟炸的廣島相提並論，對當地發生的暴行表示憤怒。他表示，「俄羅斯入侵烏克蘭並非發生在遙遠的地方，企圖以武力單方面改變現狀，無論在世上何處發生，都是不允許的。」

報道指，俄羅斯並非岸田言論的唯一焦點，他亦意圖表明，正如烏克蘭是亞洲的問題一般，台灣亦是歐洲的問題，並以此反駁法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月稱，「歐洲要避免因台灣議題捲入美中衝突」。