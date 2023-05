岸田文雄登《時代》封面　「他想讓國家成真正軍事強國」

美國時代雜誌(TIME)5月10日刊出有關日本首相岸田文雄的獨家報道,並張貼雜誌在5月22至29日新一期的封面照片,封面人物正是岸田文雄。封面並指岸田文雄想讓國家成為真正的軍事強國。



時代雜誌10日報道稱,白宮渴求具有影響力的夥伴,制衡中國日益增長的影響力,岸田文雄受此鼓舞,已着手推動使世界第三大經濟體日本,擁有與之匹配的軍事存在,重返全球大國之列。

報道標題為「首相岸田文雄正讓曾是和平主義的日本,在全球舞台上扮演更堅定角色」(Prime Minister Fumio Kishida Is Giving a Once Pacifist Japan a More Assertive Role on the Global Stage)。

封面又寫上「日本的選擇:首相岸田文雄想放棄數十年的和平主義,讓他的國家成為真正的軍事強國。」

岸田文雄在訪問中將烏克蘭發現大型亂葬崗的布查鎮(Bucha)與曾受原子彈轟炸的廣島相提並論,對當地發生的暴行表示憤怒。他表示,「俄羅斯入侵烏克蘭並非發生在遙遠的地方,企圖以武力單方面改變現狀,無論在世上何處發生,都是不允許的。」

報道指,俄羅斯並非岸田言論的唯一焦點,他亦意圖表明,正如烏克蘭是亞洲的問題一般,台灣亦是歐洲的問題,並以此反駁法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)4月稱,「歐洲要避免因台灣議題捲入美中衝突」。