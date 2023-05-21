美國少女兼職故事好勵志　用積蓄買下餐廳　洗碗工變大廚再變老闆

從洗碗洗到變餐廳老闆！來自美國俄亥俄州的Samantha Frye，16歲時就開始半工半讀在餐廳工作，沒想到後來在因緣際會之下，買下了當初打工的餐廳、變成餐廳老闆。



今年18歲的Samantha Frye，高中16歲時就在Rosalie's餐廳洗碗，後來一步一步成為一線廚師，高中畢業後她就讀俄亥俄州立大學，寒假期間她仍到餐廳打工，無意間聽到老闆想把餐廳賣掉，這時她有了大膽的想法……想用原本存的大學學費基金拿來當作買下餐廳的頭期款，就這樣，她在上個月順利成為餐廳老闆了！

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她當上餐廳老闆後，5天在餐廳工作，2天開會，也打算保留餐廳原本的名字，菜單也不會更換。她坦言「想要過上好生活，不一定要上大學」。

當餐廳顧客知道這位18歲女生變成餐廳新老闆之後，都覺得驚訝又不住讚美，常客Randy Zehnder聽完之後讚嘆「換作是我，我肯定做不到，她用自己存的錢付頭期款，真的很了不起」，見Frye從同事變成老闆，員工Leanna Gardner也說：「她追求夢想的精神，是年輕人的好榜樣。」

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她的故事令人感動，她以年輕、勇敢和冒險的精神打破傳統，證明了成功不僅僅侷限於大學教育。這個故事也啟發許多人要勇往直前，並勇敢追尋自己的夢想。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】