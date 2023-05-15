美國壽司店爆食物中毒1食材來自中國　2死逾40人不適

美國蒙大拿州（Montana）一家壽司店發生客人集體食物中毒，現已造成2人死亡及逾40人感染，據報受害者都曾食用店家特製的壽司捲，食材包括三文魚及羊肚菌菇，其中一名死者更是在用餐隔天就不幸過世。



綜合《獨立報》及《商業內幕》，蒙大拿州達夫壽司（Dave's Sushi，又譯：戴夫壽司）4月接連傳出客人用餐後身體不適，已知造成2人死亡及逾40人中毒。

64歲女子文圖拉（Donna Ventura）在家中昏倒送醫，出現心臟驟停及器官衰竭，在光顧壽司店13天後死亡；74歲男子劉易斯（William Lewis，又譯：路易斯）則是在用餐隔天早上就去世。

達夫壽司接獲多宗食物中毒投訴後，4月21日起暫停營業。業者聲明解釋，4月17日前來用餐的幾名顧客事後感到不適，共同點是他們都吃下當日提供的特製壽司捲，其中使用美國食品藥物管理局（FDA）批准的人工培養羊肚菌菇（Morel Mushroom）。

根據當地衞生部門，另有3名受害者症狀嚴重，必須住院治療，4月18日上門檢查發現，業者至少有4項違規行為。政府仍在調查導致文圖拉及劉易斯死亡的確切原因，而文圖拉的丈夫已對業者提起非正常死亡訴訟。

FDA及蒙大拿州公衞部門調查則顯示，業者使用的羊肚菌菇在中國種植，經加州經銷商運往多個州，目前其他州未通報類似案例。

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