美國AV女優Leah Gotti揭被導演欺騙經歷：他親身上陣卻沒開攝影機
撰文：中天新聞網
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每個行業各有辛酸淚！美國AV女優Leah Gotti近日受訪揭露業界黑暗面。
她曾到民宅與一名導演拍攝AV片，沒想到導演只享受跟她做愛，根本就沒有拍攝。
更可怕的是她不是這名導演第一位受害者。
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據英國《每日星報》報道，Leah Gotti受訪表示，自己參與色情行業這些年內，遇到不少位討人厭的人士，甚至到了「非常噁心」的程度。
她舉例，她有一次被經紀人載到導演位於亞利桑那家中，導演想要拍攝「第一人稱作品」（POV），並由導演當主角，Leah Gotti也在片中賣力與對方做愛。
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進行到一半時，Leah Gotti卻發現「甚至他沒有再拍我，就好像他自己為了自己享樂在Ｘ我」。
後來Leah Gotti打給經紀人要他來相救。Leah Gotti坦言，她不是該導演第一名受害者。
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