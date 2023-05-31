新西蘭航空要求乘客登機前磅重　公司揭原因：安全考量

從現在到7月2日，搭乘新西蘭航空公司（Air New Zealand）國際航班的部份乘客，在辦理登機手續時必須秤體重。



《海峽時報》報道，新措施從星期一（5月29日）開始生效，當天從奧克蘭起飛的一部份新西蘭航空國際航班，已要求一些乘客在上機前秤體重。

根據新西蘭航空當天發表的聲明，這麼做完全是基於安全考量。

聲明說，這項調查「對飛機的安全與高效運行至關重要，而且是民航局的一項規定」。

《新西蘭先驅報》報道，按照規定，航空乘客的體重調查必須每五年進行一次，所以這對新西蘭航空來說並非第一次。

新西蘭航空的負載控制專家詹姆斯說，這些數據將幫助飛機師在每次起飛前了解負載飛機的重量和平衡。

他補充說：「我們會秤飛機上的所有物品，包括貨物、機上餐食和托運行李。至於乘客、機組人員和乘客隨身攜帶的行李，我們是根據這項調查取得的平均重量來計算。」

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，航班乘客在辦理登機手續時將被要求站上一個電子體重測量儀，他們的體重信息將直接提交給收集調查當局，登機櫃檯人員的屏幕不會顯示乘客的體重數據。

乘客的隨身行李得放在另一台電子重量測量儀上秤。

本文獲《聯合早報》授權轉載

