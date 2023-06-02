芭比Barbie｜演Ken被批太老　荷里活男星幽默回應+曝接演窩心原因

荷里活男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）在即將推出的真人版《Barbie芭比》電影中飾演Ken一角，但是不少網民在看到劇照及預告片後，批評他演的Ken看起來「太老了」。對此，賴恩高斯寧近日接受時尚雜誌訪問時也親自回應，幽默反控大家「根本沒在乎過Ken」，還透露自己接演的原因之一，就是因為看到Ken被女兒丟在泥巴裏的樣子太心酸，才決定親自當他的代言人。



根據美媒報道，華納兄弟（Warner Bros）在今年4月公開首支《芭比》預告片後，隨即掀起網友論戰，批評現年42歲的賴恩高斯寧看起來「太老」，無法詮釋Ken的角色。

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對此，賴恩高斯寧在5月31日出版的《智族》（GQ）專訪中回應說，「如果大家不想跟我（飾演）的Ken一起玩，那還有很多其他版本的Ken可以玩。」接着話鋒一轉，反指大家以前根本就不在乎Ken，「如果你真的關心Ken，你就會知道沒有人在乎他」，還搞笑表示真正在乎Ken的人只有他自己，形容他現在覺得自己就是Ken的發言人。

賴恩高斯寧也透露，讓他決定接演Ken的原因之一其實就是家裏的寶貝女兒，分享他有一天發現女兒竟然把Ken的公仔丟在外面，臉朝下趴在泥巴裏，旁邊還丟了一顆被壓扁的檸檬，「存在感為零」的超落魄畫面瞬間讓他好同情，心想「這個老兄的故事真的需要被拿出來說一說」。

真人版《Barbie芭比》從宣布開拍一來就引發不少討論，由澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie，又譯：瑪格羅比）擔綱女主角，另外還有喜劇男星韋費路（Will Ferrell）、劉思慕（Simu Liu）、雅莉珊卓希普（Alexandra Shipp）一同擔任配角。

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