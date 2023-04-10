Barbie芭比｜Barbie Pink等如女生是商人佈局　過去粉紅色很Man？

【Barbie/ 芭比】隨着《Barbie芭比》電影上畫在即，電影中隨處可見的Barbie Pink定必再次在時裝界掀起風潮，女生定必蜂擁跟風，將自己打造成Margot Robbie一樣。

不過，想不到Barbie Pink並非女生專利？



《Barbie》電影上畫在即，電影中隨處可見的Barbie Pink定必再次在時裝界掀起風潮。（《Barbie》）

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不過，「粉紅色等於女生」這個觀念，對當代受西化文化薰陶的我們而言仿佛如生俱來，無論是幼稚園校服抑或男女洗手間標示都是如此區分，但事實上古代，粉紅色非但沒有與女性掛鈎，更深受「Man得很」的男子漢歡迎，今次就一同重新認識粉紅色吧。

Pierre-Thomas LeClerc 1779年所畫一幅人像畫，畫中男子便穿上粉紅色衣服。

法國國寶瓷器品牌Sèvres在1757年也特地以蓬巴杜Pompadour之名，來命名一種應用在瓷器上的新粉紅色調。（Sèvres）

Pink正面被創造和被定義成一個顏色詞彙，乃是17世紀由一位希臘植物學家從康乃馨花朵褶皺的邊緣所啟悟出來，到18世紀即風行歐洲。由於當時染色技術仍然不成熟和不普及，色系鮮艷的粉紅色很難製造，只有得時的王公貴戚當能享用來造衣服，但留意當時粉紅色在上流社會絕非女性專利，相反是男女皆趨之若鶩爭相著用的。畫家Pierre-Thomas LeClerc 1779年所畫的一幅人像畫，畫中男子正正穿上粉紅色衣服示人。

路易十五的情人情婦蓬巴杜夫人Madame de Pompadour。

而路易十五的情人情婦蓬巴杜夫人（Madame de Pompadour）同樣是著名粉紅色擁戴者，經常以這顏色服裝出現，連法國國寶瓷器品牌Sèvres在1757年也特地以蓬巴杜Pompadour之名，來命名一種應用在瓷器上的新粉紅色調，千古傳頌，高度彰顥洛可可時代奢華風尚。

此外，就算剔除時髦這個元素，粉紅色在當時之所以受男士推崇的另一大原因，乃是它與紅色此色系十分類近，而西方傳統文化一直將紅色視為帶有犧牲、勇氣的含義，故同樣具有剛陽的軍事色彩，「Man」得很。

及至19世紀中期，粉紅色社會地位出現劇變。（artandobject）

使粉紅色開始與女性氣質聯繫起來，那是始於19世紀中期的事。當時西方社會開始出現男子漢應穿著深色、樸素的顏色，鮮艷顏色則是屬於女生的觀念，使粉紅色社會地位出現劇變。更甚者，隨着工業革命到來，工廠大規模生產鮮豔色料的成本大大降低，從而使粉紅色從奢華走向普羅大眾，漸被高族唾棄，並成為妓女經常穿用的顏色，從高貴走向媚俗，在守舊父權主義的世代裡，逐被虛偽的衞道之士所不恥。

「藍色等如男生，粉紅色等如女生」這種概念，其實絕非與生俱來的。

踏至上世紀50年代，美國國力、經濟與現代高速發展，卻仍沒有為粉紅色挽回本來兩性皆宜的平等地位，相反更進一步將不同顏色標籤化。當時商人為促銷商品，找到目標顧客，便嘗試利用顏色將男生、女性區分起來按性別購物。如是者制定了「藍色等於男生，粉紅色等於女生」這種概念，久而久之便成為一種約定俗成觀念。

雖然1959年Ruth Handler發明第一個Barbie公仔的時候乃是以黑白斑馬紋泳裝掛帥。（amazon）

但之後很快但變成以粉紅色作主打，每每構成如《Barbie》電影中的世界觀。（amazon）

Barbie正正是從這股世代洪流之下誕生的產物，雖然1959年Ruth Handler發明第一個Barbie公仔的時候乃是以黑白斑馬紋泳裝掛帥，但之後很快但變成以粉紅色作主打，每每構成如《Barbie芭比》電影中的世界觀，熱爆全球。粉紅色商品市場熱賣得不亦樂乎，女生自命粉紅色是她們專利，傳統男性卻嗤之以鼻之際，使到每當男性與粉紅色扯上關係的時候，便迅即被無理標籤，認為這是不剛陽、娘娘腔的代名詞，亦成為了象徵同性戀LGBT的顏色，留意那是一個社會民智尚未全面開化的年代，並不如現在不論男女都可以穿上粉紅色、彩虹色高呼大愛精神，無論是同性戀者抑或粉紅色也好，總受到父權主義既得利益者的欺壓和排擠，苦不堪言。

貓王Elvis Presley便曾購買一輛粉紅1955 Cadillac汽車，掀起廣泛話題。（graceland）

面對普羅大眾誤解，流行文化界總有人先知先覺，勇於擔當先頭部隊為粉紅色平反，事實上粉紅色本身的視覺效果本就十分搶眼，極盡前衞。貓王Elvis Presley便曾購買一輛粉紅1955 Cadillac汽車，掀起廣泛話題。透過搶目衣服來增強視覺的美國樂隊New York Dolls，1970年代更不時穿搭中性粉紅色服飾登場表現，起初劣評如潮，卻最終成為Glam Rock一代先驅經典。而時裝界的「壞孩子」Jean Paul Gaultier在出道之初亦早早擁抱粉紅色，成就出不少熱賣之作。

Valentino Pink PP Collection。（Valentino）

也隨着時代進步，及至近代世人對粉紅色的偏見和誤解大致都淡化了許多，男裝時裝世界擁抱它的品牌多的是。Kim Jones入主Dior Men第一個系列，便與KAWS共同打造了許多粉紅單品，豔光四射。上年強勢登場的Valentino Pink PP Collection，同樣不缺男裝設計，看來Camp這股時尚美學，在今年定必大有作為。