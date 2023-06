機上手機誤播《My Heart Will Go On》 他下秒驚見琦溫絲莉坐旁邊

康城影展近期落幕,一名男子近日乘坐從康城飛往倫敦的班機時,便幸運遇上奧斯卡影后,但男子卻直呼「超尷尬」,因為自己在機上的舉動恐怕讓影后覺得他很怪。



據《每日郵報》報道,一名美國百萬網紅克里斯奧森(Chris Olsen)近日從康城返回倫敦,搭機時卻發生一個小意外,讓他直呼「超尷尬」。

點圖放大看看克里斯講述這宗超尷尬事的詳細經過:

+ 55

克里斯表示,他的機票座位是在第三排,當時卻誤坐到第二排,「有一個女子已經坐在靠窗的座位,我們中間的座位是空的」。而克里斯當下並沒有意識到問題,他心想「太棒了」,並準備邊聽音樂邊享受這趟旅程。

克里斯說,因為近期傳出Celine Dion取消巡演的消息,播出的新聞不時穿插她的歌曲,所以他當時選擇了Celine Dion的歌單,《It's All Coming Back To Me Now》、《I Surrender》播放了數秒,《My Heart Will Go On》則播放比較久。

然而過程中,克里斯不知道AirPods還沒跟手機連接,所以在場的人都能聽見播放的歌曲,但克里斯也很快發現,便按下暫停。

【延伸閱讀】自稱「鐵達尼號生還者」無人信 50年後驚揭比電影更催淚愛情故事(點擊放大瀏覽):

+ 28

他表示,其間,窗邊的女子一直看着他,「好像我做錯了什麼」。直到空服員前來確認,克里斯才知道自己「真的做錯事了」,「我坐錯位置了」。

克里斯隨後起身離開,並向窗邊的女子道歉,看到對方時,突然覺得很眼熟。克里斯原本以為跟女子曾見過面,但當他看到女子拿出一個用螢光筆標註台詞的劇本時,才知道她是個演員。「當Celine Dion的歌曲繼續在我耳邊演奏時,我意識到發生了什麼」克里斯說道,「我坐在琦溫絲莉(Kate Winslet)旁邊 — 奧斯卡得主琦溫絲莉」。

克里斯也舉證,表示自己真的遇到了琦溫絲莉,因為她椅背上的外套跟她抵達康城影展時穿的是同一件。而克里斯也意識到自己在琦溫絲莉旁邊播放了由她主演的《鐵達尼號》(Titanic)電影主題曲《My Heart Will Go On》,讓他感到非常尷尬。

【延伸閱讀】了結鐵達尼號多年爭議 占士金馬倫請科學家證明:Jack不可能生還(點擊放大瀏覽):

+ 6

克里斯將這段經歷拍成影片,以「琦溫如果妳有看到的話,我想說我很抱歉,我真的不知道」為題發布到TikTok上.

對此,網友們皆表示羨慕,有網友則笑說「她(指琦溫絲莉)可能在想『如果他想要簽名,其實可以直接一點問』」、「她可能覺得你是故意播放電影主題曲」、「你的手機瘋狂暗示你『琦溫絲莉在旁邊』」。

延伸閱讀:

16歲少女遭男友街上狂刺20刀殞命 街上人來人往無人停下制止

人生啊!她苦等八個月新車終到手 落地兩小時後瞬成廢鐵

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】