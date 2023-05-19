哈里王子斥狗仔隊追車風波　各方說法皆不同　攝影師：怪他們司機

英國哈里王子（Prince Harry）5月16日與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）出席活動後乘的士離開，事後透過發言人猛烈批評狗仔隊「災難式」追車，不過事件內的士司機則受訪指「不覺得危險」，最新還有其中一名追車的攝影師受訪，反批評是的士司機導致事件，各方說法皆不同。



這次事件發生於5月16日深夜，哈里和梅根5月16日參加紐約一個頒獎禮後，哈里、梅根與梅根母親一同乘坐的士離開，事發哈里梅根透過發言人批評狗仔隊「持續逾2個小時、沒完沒了的追擊」，引致發生「幾近災難的汽車追逐」。

其中一名有份追車的攝影師則以匿名身份接受美國電視台訪問，批評是「他們（哈里梅根）的司機讓這成為一場災難式的經歷」，他指當晚活動結束後，他與其他一些攝師影心想哈里梅根可能會去餐廳用膳，於是跟着他們，「在大多數情況下，是我在開車及非常緊張地想要跟上其他車輛。」

他反指對方司機「做了很多阻擋的事」，嘗試不同招數，「是他們的司機讓這成為一場災難式的經歷…… 如果他們以每小時80英里速度行駛，我可能會以每小時20英里速度，在後面希望看着他們，因此，如果這次是危險和災難式，它很可能是基於開車的人，而不是其他任何人。」

《華盛頓郵報》則引述當時的司機辛格（Sukhcharn Singh）指，過程約10分鐘，他不會稱之為「追逐」，也不覺得危險。

辛格表示在16日晚上約11時，一名保安向他的車招手，然後保安、哈里、梅根與梅根母親合共4人上車，後面有兩輛車追蹤他們，「他們一直跟著我們，追到汽車旁邊…… 當我們停下來，他們會來拍攝我們。」

數分鐘後，保安叫辛格把車駛回去警局，憂慮他們「太暴露於狗仔隊面前」，於是辛格開始把車駛回去。

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司機：他們看起來很害怕

辛格指「我不認為我會稱之為追逐…… 我從來沒有覺得自己處於危險之中。這不像電影中的汽車追逐。他們當時是安靜的，看起來很害怕，但這裏是紐約——是安全的。」

紐約市長亞當斯（Eric Adams）17日回應事件，他認為不太可能出現兩小時的高速追逐，但強調有關行為非常危險。

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哈里王子過去曾多次批評傳媒的行徑，包括控告《每日郵報》（Daily Mail）及《星期日郵報》（The Mail on Sunday）的發行商聯合報業（Associated Newspapers，ANL）侵犯私隱，指控該兩份報章涉嫌多年來竊聽電話及非法獲取私人資料等。

哈里的母親戴安娜（Diana, Princess of Wales）1997年因車禍身亡，當時她所乘坐的車輛正是在閃避狗仔隊的追蹤，哈里多年後曾表示他對母親之死未能釋懷。