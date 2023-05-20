哈里梅根要求狗仔隊交出偷拍照被拒　美媒：美國又不是英國

英國哈里王子（Prince Harry）的發言人先前表示，哈里、夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）與梅根的母親遭狗仔隊跟車後，捲入了一場「接近災難」的飛車追逐，並聲稱這場追逐「持續近兩小時」。英國BBC報道，哈里王子夫婦要求拍下相關照片的美國娛樂媒體《Backgrid》交出照片，但遭拒絕。

《Backgrid》的律師指出，美國人早就拒絕「王室特權」。不過，BBC尚無法獨立核實哈里王子法律團隊提出的這項要求。



自「飛車追逐」相關消息17日被公開以來，也出現許多與哈里夫婦說詞矛盾的說法。警方消息指出，哈里一行人在離開活動現場後不到20分鐘就回到了家，沒有「碰撞、傳喚、受傷和逮捕等相關報告」。當時載著哈里一行人的計程車司機也表示他不認為有飛車追逐。

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《Backgrid》在18日表示，他們有收到哈里王子法律團隊的來信，並稱信件寫道：「我們特此要求《Backgrid》提供所有自由接案攝影師在哈里王子夫婦參加紐約活動後數小時的所有照片、影片和影片片段副本。」

BBC已聯絡哈里王子夫婦請求置評。

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《Backgrid》稱已回信表示：「在美國，我相信你知道，財產屬於它的擁有者：第三方不能就這樣要求所有者將財產交給他們，國王們或許能這麼做。也許你應該和你的客戶坐下來，並告訴他們，他們英國王室要求公民將財產交給王室成員的王室特權規則，早就被這個國家拒絕適用。我們支持我們的開國元勳流傳下來的言論。」

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