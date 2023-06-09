意大利王子欲傳「王位繼承權」予19歲正妹女兒：她會做得比我好

意大利末代王朝薩伏依（Savoy）家族的後人、50歲王子菲利貝托（Emanuele Filiberto）6月7日宣布會把「王位繼承權」傳予19歲女兒、模特兒薩沃婭（Vittoria di Savoia），他一直倡導恢復家族地位，認為女兒會做得比他好。



1946年，意大利公投廢除君主制，薩伏依王朝結束，翁貝托二世（Umberto II）成為末代國王，之後薩伏伊家族男成員遭流放，直至2002年法令修改，才令後人得以回國，包括菲利貝托。

雖然薩伏依王朝已結束，不過後人未有放棄恢復君主制的希望，希望可以像西班牙一樣復辟王朝。西班牙是在1975年恢復王室。薩伏依家族後人繼續自稱王子、公主，也一直爭取政府歸還王室珠寶，指價值達到3.35億美元（約26億港元）。

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菲利貝托是目前薩伏依家族的領導者，自稱擁有「王位繼承權」，不過他6月7日宣布會把「繼承權」傳予女兒薩沃婭公主，並讓女兒成為新的家族領導者。他希望這舉動會證明他的家族是「開放和進步」，又指重要的是，讓年輕一代有機會把新的、現代的想法付諸實踐。

他又稱不想讓女兒如英國國王查理斯三世（King Charles III）般「等得那麼久」才能領導家族。

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19歲的薩沃婭是菲利貝托與法國女演員庫羅（Clotilde Courau）之女，庫羅曾參演2007年電影《粉紅色的一生》（La Vie en Rose，又譯玫瑰人生）。

薩沃婭在倫敦大學修讀政治科學與藝術史，她也是一名模特兒，在Instagram有約8萬名粉絲。菲利貝托把女兒稱為「搖滾公主」（Rock 'n' Roll Princess）。