查理斯三世壽辰閱兵首次舉行　路易小王子表情多多再成焦點｜圖輯

英國6月17日首次為英王查理斯三世（King Charles III）舉行官方壽辰閱兵，王室多名成員亮相，包括王儲威廉（William，Prince of Wales）一家五口，5歲的路易小王子繼續大派「表情包」，成為焦點。



查理斯三世到11月14日才迎來75歲生日，但官方慶祝儀式定在6月。

是次閱兵名為皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）。查理斯三世騎馬出場，王儲威廉、安妮公主（Anne，Princess Royal）、愛德華王子（Prince Edward，Duke of Edinburgh）也騎馬跟隨他。

▼英王查理斯三世官方壽辰閱兵的照片

王后卡米拉（Queen Camilla）、儲妃凱特（Catherine，Princess of Wales）、喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）、路易王子乘坐馬車跟在他們後面。

▼路易小王子「表情包」

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查理斯三世其後與王室成員一起回到白金漢宮（Buckingham Palace），在露台觀看空軍飛行表演。