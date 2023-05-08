查理斯加冕︱湯告魯斯拍片致敬 Take That唱壓軸 英王與妻起舞
撰文：TVBS新聞網
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英王查理斯三世（King Charles III）6日完成加冕後，7日率妻子卡米拉（Camilla）與王室成員前往溫莎堡，出席盛大的加冕演場會。
荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise／湯姆克魯斯）也預錄一段駕駛P-51戰鬥機的開場短片「現身」，現場湧入超過2萬名觀眾，聆聽Take That、Katy Perry、安德烈波伽利（Andrea Bocelli）與拉奴域馳（Lionel Richie）等眾多知名歌手演唱。
罕見合體的Take That在壓軸曲目時，還讓查理斯與卡米拉主動起身，隨音樂一起跳舞扭動。
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坐在貴賓區第一排的王室成員，一舉一動都被高度關注。查理斯與卡米拉的身旁坐着喬治王子（Prince George）與夏洛特公主（Princess Charlotte），兩人經常被孫子輩歡樂氣氛感染，隨著音樂跳舞和擺動身體，像是Lionel Richie經典歌曲《All Night Long》。
此外，當演場會尾聲由Take That表演《Never Forget》，曾在這首歌曲MV第54秒處客串演出的查理斯，也不自主地起身隨音樂起舞，與民眾一起享受歡樂。
對於海外觀眾而言，這場演唱會的貴賓中，最受年輕世代矚目的人，莫過於Katy Perry，她以金色低胸大禮服登場，現場嗨唱兩首熱銷金曲《Roar》、《Firework》。對於中高齡聽眾來說，傳奇歌手Lionel Richie與Take That再次合體，都是不可錯過的名場面。喜愛歌劇和古典音樂的觀眾，也能享受波伽利和男中音演唱家特菲爾（Bryn Terfel）的美聲，搭配現場絢爛的燈光秀輔佐，都讓加冕演場會非常成功。
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