拜登被指「鹹豬手」摟美女影星纖腰不放　疑伸手指胸襲捱轟｜有片

美國總統拜登（Joe Biden）一段影片最近在Twitter廣傳。他6月15日在白宮出席放映會活動並與美國女星伊娃朗歌莉亞（Eva Longoria）擁抱，放在她腰部的大手疑似遲遲不撤回，且手指疑似觸到對方胸部下沿，引發熱烈討論。



曾為美劇《靚太唔易做》（Desperate Housewives）主角之一的女星伊娃朗歌莉亞（Eva Longoria）演而優則導，在她的新作品Flamin' Hot放映會舉行後，拜登發言，之後伊娃朗歌莉亞上前擁抱他。

拜登抱她前向人們說：「我們認識很久了。當年她17歲，我40歲。」

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從影片可見，他在擁抱她時手放在她腰上，遲遲不縮手。他手指所在位置也相當接近女方胸部下沿。所幸伊娃朗歌莉亞畢竟是「見慣世面」的演員，她隨後笑着抓住他雙手，並順勢向後退了一步。

不少網民看片後認為，拜登有試圖碰觸她胸部。一名網民直言伊娃朗歌莉亞險險地擺脫拜登的魔爪，另有一人指出「請注意他的手放得離（她）胸部多近。他真可怕。」

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