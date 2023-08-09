日本爆笑「無用發明」：隱形T恤只在一處有效　死蚊印章竟大賣

論「奇奇怪怪的奇葩設計」哪家強？答案必須是日本。一直以來，只要看到有趣的奇葩設計，日站君一定會第一時間與大家分享，久而久之現在再看到所謂的一些「奇葩設計」，總覺得也沒那麼有趣了。但最近，日站君還是被一個產品給驚到了！就是這個來自日本的創意公司設計的「死蚊子印章」！



顧名思義，它就是一個刻着「死蚊子」樣子的印章！在展示圖中，我們能看到它可以印在手上，印在紙張上。日站君第一次看到這個印章的時候，很想問，這難道是為了和朋友展示自己打死蚊子的功力有多強？不少網友也感嘆，真的是好無厘頭的設計啊！

還有「隱形」T恤、「扮有養貓海報」 點圖放大看看這設計公司的一眾搞笑「無用發明」：

+ 31

確實，按道理來講，我們所熟悉的印章一般都是刻上文字，做成簽署身份字據的文具。隨着各種創新，現代印章的用途也逐漸變得多了，印着的圖案也越來越豐富。但真的萬萬沒想到，死蚊子印章，這也行？雖說這個印章毫無作用，但日站君網上一查，已經早早售空。火熱程度可見一斑！

日本這家創意設計公司，奇怪又可愛！

隨着「死蚊子印章」的火爆出圈，背後的創意公司也被大家挖了出來！這家日本創意設計公司，名字叫ekoD Works，他們家的設計主打奇奇怪怪又可可愛愛。而且每一個都是上架就會被瘋搶的「爆款產品」！

比如說貓奴們最愛的貓咪元素，這家ekoD Works也是一個也沒落下。貓咪瓶蓋，將貓咪玩具設計成飲料瓶蓋配套的樣子，然後兩者結合！結合前是可愛貓咪，結合之後是藏在蓋子裡的貓咪。網友說，雖然看起來是有點無用，但是我們可以即刻擁有可愛。貓咪系列第二彈，貓咪貼畫！乍一看還以為是一隻真的貓咪趴在牆洞中。結果原來是一張逼真的貼畫！還可以選擇兩種種類的貓咪，夠貼心的！

【延伸閱讀】做嘢成日分心？日發明超狂「集中精神器」 嘈雜環境秒變靜音個室（點圖放大瀏覽）：

+ 18

還有奇奇怪怪的大鼻子插座。當我們要給手機充電的時候，可以體驗到用充電器插向鼻孔的不適感；起飛鐘錶是日站君的心頭愛，將迷你的人形玩偶，固定在時鐘的秒針上，看起來就好像因為秒針轉速過快，才導致人偶飛了起來；嘴巴杯子，是嘴巴形狀的容器，它和其他的產品有點不一樣，它除了可以做裝飾品，還可以做花瓶，醬油瓶，或者水杯，完全可以一杯多用。

接下來這個路牌書籤可以說是個小小的微縮世界了，把書籤做成了路牌的樣子，看起來就像是個繁華的街區，晚上亮起來的樣子，再加上微縮的人偶，更有那個味兒了，田中達也看了都拍手叫好；接下來這個漫畫毯子，也是一個爆款，把小baby放在毯子中間，沒想到吧，順其自然的就成了漫畫中的主角；愛看電腦手機星人，快來圍觀這款檸檬眼罩，看上去就會讓人無比清涼的檸檬眼罩，看起來很像真的檸檬片敷在了眼睛上！

【同場加映】日本發明「機械化曱甴」 可幫人類做家務搬重物 算否虐待惹熱議（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 9

除了產品設計，還涉及了服裝設計領域。比如說，可以和販賣機融為一體的衣服、和斑馬線毫無違和感的條紋襯衫、靜止不動就會別人誤認為成售賣架的印花短袖。還有印着腹肌的T，若隱若現的樣子，還真有那個意思，完全就是猛男必備！不得不說，無論什麼領域，只要ekoD Works一出手，必定是一股泥石流。

對於這些奇葩的設計，日站君一直保持着高度關注狀態！雖然有些確實看起來毫無用處，但日常開開腦洞對於設計師來說，還是十分有必要的！有些時候，設計確實可以帶來很多意義，但奇葩設計的存在也不完全沒有道理！那麼大家喜歡以上的哪一個腦洞產品呢？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】