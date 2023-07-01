拜登直播專訪表現堪憂　突然起身「走人」　主播醒目淡定執生

等不及進入廣告時間，美國總統拜登（Joe Biden）就從電視直播採訪現場「溜走了」。美媒指出，這不合常規。



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據美國霍士新聞（Fox News）網站6月29日報道，當天，拜登與美國「微軟-全國廣播公司」（MSNBC）的自由派主持人坐下來，「罕見地」進行了現場直播訪談，對話主要圍繞美國最高法院裁定北卡羅來納大學和哈佛大學招生原則違憲的歷史性決定展開。

在將近20分鐘無關痛癢的提問後，拜登從椅子上站起來，從主持人華萊士（Nicolle Wallace）身後漫步離開了拍攝現場。

而這時候，主持人還在進行採訪收尾工作。

《紐約郵報》稱，嘉賓在有線電視新聞節目主持人插播廣告前離開，並不是常規操作。而拜登在攝像機還在工作的時候，就從椅子上站起來，與主持人握了握手，轉身走開。

現場畫面迅速在美國社交平台上傳播。

「喬．拜登到底在幹什麼？這是電視直播！」保守派戰略家蓋斯特（Steve Guest）吐槽說。

前威斯康星州州長沃克（Scott Walker）：「一個片段講述拜登的總統任期。」

美國保守派機構媒體研究中心（Media Research Center）副主編豐達卡羅（Nicholas Fondacaro）嘲諷，拜登似乎急着去哪裏……

霍士新聞稱，在MSNBC的現場採訪中，並沒有太多討論環節，拜登花了很多時間解釋他當天早些時候批評最高法院不「正常」是什麼意思。

當地時間6月29日，美國最高法院以6票贊成、3票反對的投票結果宣布，全美的公立和私立大學必須停止在招生時考慮種族因素，裁定哈佛大學和北卡羅來納大學的「平權行動」招生計劃違憲。這意味着長期以來，用於增加美國校園中少數族裔學生數量的招生政策被推翻。

在此次裁決結果公布後，拜登表示他仍相信多元化的必要性，「歧視在美國仍然存在，今天的決定並沒有改變這一點」。

當被問到「這是一個流氓法院嗎」時，拜登的回答是：「這不是一個正常的法庭。」

美國前總統特朗普（Donald Trump）則對該裁決表示歡迎，稱這是「美國偉大的一天」。

美媒分析稱，這一裁決將對美國高校招生政策產生重大影響，白人和亞裔將從中受益，但非洲裔和拉丁裔將受到衝擊。