拜登80歲生日低調慶祝　堅拒認老不談年齡　只因怕被共和黨攻擊？

美國總統拜登（Joe Biden）11月20日迎來80歲生日，成為美國史上首位年齡達到80歲或以上的在任總統。他11月初接受訪問時堅拒認老，他稱自己甚至不能提起80這個數字。



《每日郵報》形容，拜登會與家人低調地慶祝自己的80歲生日。美國白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）11月18日表示，拜登的妻子吉爾（Jill Biden）11月20日會在白宮舉辦早午餐會，讓家人為拜登慶祝生日。

皮埃爾說，拜登一家往年會在感恩節前的星期三慶祝拜登生日，但由於家人本週末身處首都華盛頓，讓拜登可在正日慶祝生日。拜登的孫女娜奧米（Naomi Biden）11月19日在白宮舉行婚禮，他們的家人本週末前往首都華盛頓參加婚禮。

拜登：圖為2022年11月16日，美國總統拜登抵達夏威夷希卡姆空軍基地。（AP）

孫女的婚禮連着自己的生日，雙喜臨門本是好事，但拜登看來不想提起自己又大一歲的事實。《華盛頓郵報》11月18日稱，拜登說：「有人說我的生日快到了，然後我說『不，那一定是別人（的生日）』。」

報道指，拜登11月6日接受電台節目主持人訪問時，被問到身為80歲的拜登，會對50歲的拜登說什麼。他立即回答說：「（我會說）我仍是50歲！」他表示：「我甚至不能提起那個數字：80。」

Congratulations Naomi and Peter! We love you. pic.twitter.com/aIEatnDQhm — Jill Biden (@FLOTUS) November 19, 2022

因年紀大而被質疑

拜登不願提起自己的年齡，也有可能是因為他正承受被人質疑的壓力。他2020年11月以77歲之齡當選總統，2021年1月上任時已78歲。他其後多次失言，令外界認為他因年紀大而記憶力衰退，質疑他的精神和身體狀況已令他不適合繼續擔任總統。共和黨人也常以拜登的年齡來攻擊他，指他不能勝任這職位。

他2021年3月8日出席活動時提起防長奧斯汀（Lloyd Austin），但他看來忘記奧斯汀的名字，只稱呼他為「管理這個機構的那人」。

他6月18日在家鄉特拉華州（Delaware）踩單車，期間準備在一個馬路口與支持者見面。但他停下單車時，右足懷疑步伐不穩，整個人跌倒在地上，幸無大礙。惟民眾覺得拜登是因為年事已高、手腳不協調而跌倒，擔心他的健康轉差。

他9月出席活動時，在現場尋找共和黨籍眾議員瓦洛斯基（Jackie Walorski）。他當時說：「瓦洛斯基，你在嗎？ 瓦洛斯基在哪？ 她一定不在這裏。」其實瓦洛斯基已於8月遇上車禍身亡，但拜登似乎是已忘記此事。

拜登：圖為2022年9月6日，美國總統拜登（中）與美國國務卿布林肯（左）及國防部長奧斯汀（右）一起在白宮出席內閣會議。（Getty）

這些「失憶」事件和小意外引起選民的憂慮。《每日郵報》11月18日稱，根據網站I&I和TIPP的民意調查，在10月參與調查的選民中，有41%表示非常擔心拜登的精神健康，與8月的36%相比，增加5個百份點。