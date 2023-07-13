日本零食集體回憶｜「蘑菇」大戰「竹筍」　網民筆戰延燒網絡

朱古力是不少人喜愛的零食，大家在購買時，都會被各款產品吸引而導致眼花撩亂，因此食品公司為了贏得消費者的歡心，宣傳方面就不可或缺。而在日本，就上演一場沒完沒了的「同門內訌」之爭。



這場「內戰」的主角是蘑菇山（きのこの山）及竹筍里（たけのこの里），兩者都是日本著名食品公司明治（Meiji）旗下的產品。而兩者最新一輪「爭議」，源於該公司的Twitter帳戶在7月11日公開以蘑菇山為造型的無線耳筒產品。

該帖文表明，有關產品純屬虛構，但一眾網民在留言間反映他們的立場，如「竹筍陷入劣勢」、「我身為蘑菇派感到非常高興」、「如果不推出竹筍版本就會引發戰爭」等等。

不過話說回來，這場戰爭從何而來？日本《朝日新聞》指出，一切源於明治在1969年推出的「阿波羅」（アポロ）圓錐形朱古力，當時公司研究如何有效運用阿波羅的生產設備，例如生產其他產品，而在大阪工廠的負責人就嘗試以阿波羅與梳打餅混合，結果其獨特的外型非常討好，經過多年的改良後，最終在1975年以「蘑菇山」之名面世，隨即成為銷量保證。

明治食品的王牌產品：磨菇山（左）及竹筍里（右）。（FB@MeijiCoLtd 圖片）

「蘑菇山」攻陷日本消費市場後，明治着手開發它的「兄弟品牌」，以曲奇結合朱古力，並在1979年推出「竹筍里」，同樣成為銷量保證。「你喜歡蘑菇山還是竹筍里」就成為大家在茶餘飯後的話題，並逐漸演變成「蘑菇派」和「竹筍派」之爭。

明治為了確保這兩大暢銷產品可以繼續站穩市場地位，於是在2001年開始，每年發起公投，並將蘑菇山及竹筍里定位為競爭對手，兩者基本上互有勝負。該公司在2018年以社交平台的投票吸引大約1600萬人次投票，並找來曾經在廣告代言的人氣男團「嵐」的成員松本潤出席公布結果活動，可見這兩款產品的吸引力非凡。

而在該次投票，竹筍里以17萬票之差勝出，但到底兩者的銷售表現誰勝誰負？明治沒有公開實際數字，但指兩者合共為公司帶來230億日圓利潤，該公司公關船山慶則直言，竹筍有明顯優勢，不過他同時強調，團隊內對蘑菇山的愛更深，而且喜歡吃蘑菇山的人都會繼續吃該產品，並提到蘑菇山的朱古力份量較多。

這場戰爭不但沒有盡頭，而且更蔓延至日本以外地區，例如沙特阿拉伯去年舉行日本動漫博覽會時，就有著名網民在會場發起投票，結果都是由竹筍里獲勝。不過該名網民指出，投票的沙特民眾中，有不少都是表示「兩者都喜歡」，大團圓結局。

大家可能覺得，這場「蘑菇竹筍之爭」或者距離自己很遠，但事實上，我們很多時都會捲入類似的討論，例如「iPhone對Android」、「可口可樂對百事」等，為本身緊張的生活帶來一點樂趣。