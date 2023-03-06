瑞士三角朱古力Toblerone包裝上馬特洪峰圖案將消失

瑞媒3月3日稱，瑞士三角朱古力（Toblerone）包裝上的阿爾卑斯山馬特洪峰（Matterhorn）圖案將消失。因為美國食品公司億滋國際（Mondelez International）準備將瑞士三角朱古力的部份生產工作轉移到瑞士以外。



俄羅斯衛星通訊社3月6日稱，瑞士《阿爾高報》（Aargauer Zeitung）3月3日指，億滋國際2022年表示，計劃將瑞士三角朱古力的部份生產工作轉移到斯洛伐克（Slovakia）首都布拉迪斯拉發（Bratislava）。

報道指，為不違反瑞士法律，億滋國際正改變包裝的設計，包括移除馬特洪峰圖案，並以現代化的流線型山形標誌來取代它。包裝上的「產於瑞士」字句，會改成「在瑞士創立」。

瑞士三角朱古力：圖為2017年12月9日，英國倫敦街頭有一名女子手持巨大版的瑞士三角朱古力。 （Getty）

根據瑞士2017年通過的《瑞士法》（Swissness Act），國家標誌和瑞士十字架不得出現在不符合瑞士標準的產品包裝上，而使用瑞士國家標誌或聲稱「瑞士製造」的食品，須有最少80%的原材料來自瑞士，牛奶和奶製品的原材料則須100%來自瑞士。

「瑞士製造」產品的基本生產也須在瑞士進行，但可可這類瑞士沒有的原材料產品除外。

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