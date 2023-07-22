拜登改用短梯登空軍一號避免再跌倒　最近常穿波鞋

撰文：成依華
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80歲高齡的美國總統拜登（Joe Biden）曾多次上演摔倒的驚險畫面，美媒7月19日報道，白宮為免他再跌倒，就此作出兩個改動，包括讓拜登使用較短的梯子登上空軍一號（Air Force One），還有讓這位總統更多穿波鞋而非皮鞋。

美國新聞網站《政治報》（Politico）報道，經常與拜登同行出訪的記者近來開始留意到，白宮近來安排拜登用距離地面較近、靠近機腹的可伸縮短梯進入專機空軍一號，這款短梯有14級台階，少於以往所用長梯的26級。

拜登2023年7月20日在美國使用較短的梯子登上空軍一號（Reuters）

↓拜登使用短版梯子登機的畫面↓

報道引述兩名消息人士指，他們故意作出調整，讓80歲總統能夠步行得更輕鬆，減少跌倒的可能性。

拜登曾不止一次在登上空軍一號時不慎跌倒，包括在2021年3月，他在階梯上連摔3次，2023年2月，他結束訪問波蘭，在登機時也曾跌倒

拜登2021年3月19日搭乘空軍一號前往亞特蘭大訪問，他在走上階梯是似乎腳步不穩，連續跌倒3次

《政治報》稱，拜登的另一改變是近來更多穿起波鞋，據消息人士稱，雖然拜登過去總是拒絕穿皮鞋以外的鞋履，立場在近月已有所動搖，且他接受年度體檢後，醫生曾指出他的步態明顯變僵硬。

拜登2023年7月13日從芬蘭返回美國，圖為他步出空軍一號時，他當時穿上波鞋（Reuters）

↓拜登7月初穿波鞋前往軍事基地，準備乘飛機赴英國↓

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