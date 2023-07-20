傳哈里梅根赴英女王葬禮後要求與拜登共乘空軍一號返美　秒遭拒絕

有消息人士向英國每日郵報透露，哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）曾在已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II／英國女王伊莉莎白二世）去年的葬禮後，要求與美國總統拜登（Joe Biden）共乘總統專機「空軍一號」返美，卻遭白宮以「避免引起騷亂」為由拒絕。



據報道，英女王伊利沙伯二世去年9月8日去世，英國隨後向各國領導人與正在英國參加慈善活動的哈里夫婦發出邀請，歡迎大家參加已故女王9月19日的葬禮。

有消息人士指出，在得知美國總統拜登也將出席已故女王葬禮後，哈里與梅根的工作人員立刻與白宮取得聯繫，詢問他們是否可以與拜登一同搭乘空軍一號返回美國。

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報道指，哈里與梅根乘坐空軍一號，並與美國總統夫婦一起站在飛機台階上揮手，對哈梅夫婦而言是一件極具政治意涵的舉動。

消息人士表示，白宮立即婉拒，且幾乎沒有就相關問題進行任何討論，甚至普遍認為該請求「不可能」。

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另一名知情人士表示，「這會引起很大的騷動」，並可導致英國王室和白宮的關係緊張。

白宮和白金漢宮均拒絕置評。哈里與梅根夫婦發言人也未對此回應。

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