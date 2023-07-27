丹麥男不搭飛機10年環遊世界　遇新冠疫情封關被迫滯留香港2年

環遊世界相信是不少人的夢想，丹麥就有一名男子皮德生（Torbjorn Pedersen）不僅達到了環遊世界的目標，更是創下了首個不搭飛機環遊世界且期間沒有回國的人。在經歷了10年的旅程後，他於7月26日終於返回自己的國家，整躺旅程他一共走訪了203個國家。



綜合外媒報道稱，皮德生今年44歲，有「索爾（Thor）」之稱。據悉，皮德生原本從事了運輸物流方面的工作，他辭職後於2013年10月展開環遊世界旅程，他在每個國家都會待上至少24小時，期間並沒有搭乘飛機，而是透過搭火車、巴士、船隻、甚至是徒步。

皮德生這趟「搭飛機去10年旅行」的體驗，精彩得來亦很不容易：（按圖了解）

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皮德生在2023年5月底前往馬爾地夫（Maldives），完成環遊世界之旅，馬爾地夫是他造訪的第203個國家及最後目的地。他也在7月26日搭乘丹麥航商馬士基（Maersk）貨櫃船，回到丹麥港市阿胡斯（Aarhus），他形容回國後感到「苦樂交織」。

在旅途期間，他於2020年1月離開密克羅尼西亞（Micronesia），前往香港旅行，因為碰上新冠肺炎的攪局，他不得不滯留香港兩年之久。在國門重新開放時，皮德生離開香港前往島國帛琉（Palau）旅行，之後繼續造訪大洋洲國家及太平洋島國。

據悉，皮德生在旅途中從不租車，他也熱愛結交朋友，即便皮德生四處奔波，但是與時任女友吉魯姆（Le Gjerum）仍努力維持兩人關係。在皮德生10年的旅程間，吉魯姆曾出國探望他27次，在第10次時，皮德生向她求婚，但不幸地，因為疫情關係，兩人被迫在線上舉行婚禮。

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