夏天吃冰怕頭痛？荷蘭首創止痛藥雪糕　老闆直認有滲藥

撇除敏感性牙齒的情況不說，冰吃太快會頭痛是眾所周知的事情；近期網上瘋傳一張「止痛藥雪糕」的照片，引起群眾熱烈討論，對此民眾指出，雖然並非近照、但確實真有其事，老闆當初也在爆紅後現身說法，證實「雪糕有摻藥」。



噱頭是有，但建議身體有什麼異樣時，還是找醫生來檢查及開藥吧！（按圖了解）

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綜合《Logically AI》等外媒報道，來自荷蘭的麵包店「Nagelkerke」在數年前開創了這道前無古人的品項，老闆納格柯爾克（Jan Nagelkerke）透露，這款冰品的發想來自於「參加狂歡活動後頭痛的民眾」，也證實製作過程真的有加入止痛藥。

不過荷蘭有食品相關的消費品安全局等規定，含有藥物成份的冰品不得任意販賣，需持有許可證，因此該冰品「僅供展示」，並沒有真的拿出來販賣；而相關消息早從2018年起就在網上流傳，當時亦掀起一陣「吃冰治頭痛」討論旋風，成為焦點話題。

日前相關照片也在台灣流傳，引起網民朝聖留言，笑稱：

．「我吃了兩碗，現在我感覺不到我的腿」

．「在意大利看過賣威而鋼口味的」

．「會先牙痛再頭痛再來胃痛然後止痛，這是一個過程」

．「矛盾大對決」

．「來個薛丁格的頭痛」

．「要配溫開水嗎」



冰品吃太塊之所以會有頭痛的感覺，主要是嘴巴上顎的「蝶齶神經節」受到低溫刺激，導致腦部血管管壁急遽收縮、擴張的情況下，透過傳達疼痛的指令來警告身體，算是一種生理上的自我防衛機制；只要放慢進食速度，減少刺激就能得到緩解。

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